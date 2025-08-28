Anzeige

Der Hamburger SV steht vor seinem ersten Bundesliga-Aufstieg seit gut sieben Jahren. Für die Rothosen geht es am Freitagabend gegen den Stadt-Rivalen FC St. Pauli. Hier läuft die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

HSV zu harmlos: St. Pauli feiert Stadtmeisterschaft Die Festung Volkspark erklommen, die fußballerische Vorherrschaft in Hamburg untermauert: Der abgezockte FC St. Pauli hat Aufsteiger HSV das Heimspiel-Comeback in der Bundesliga verhagelt und ist in einem hitzigen Derby zur Stadtmeisterschaft gestürmt. 14 Jahre nach dem letzten Erstligaduell der beiden Rivalen siegte St. Pauli am Freitagabend hochverdient mit 2:0 (1:0). Adam Dzwigala (19.) brachte vor 57.000 elektrisierten Zuschauern die Gäste vom Millerntor in Führung. Andreas Hountondji legte in einer der seltenen Drangphasen des HSV nach (60.). Die Gastgeber müssen nach der nächsten offensiven Nullnummer weiter auf ihr erstes Bundesligator seit dem Abstieg vor mehr als sieben Jahren warten. HSV-Verteidiger Giorgi Gocholeishvili sah zudem die Gelb-Rote Karte (77.).

+++ Update 29. August, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ So gehen die beiden Teams in das Derby! Hamburg: Heuer Fernandes - Omari, Elfadli, Torunarigha - Gocholeishvili, Remberg, Capaldo, Muheim, Sahiti, Rössing-Lelesiit - Königsdörffer. - Trainer: Polzin St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Dzwigala - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie, Sinani - Hountondji, Pereira Lage. - Trainer: Blessin

HSV vs. St. Pauli heute live - Hier läuft das Derby im TV, Stream und Ticker Der HSV ist zurück in der Bundesliga! Nach siebenjähriger Abstinenz traten die Rothosen am Sonntag erstmals wieder im Oberhaus an und entführten beim 0:0 gegen Gladbach gleich mal einen Punkt vom Niederrhein. Nach einer völlig verpatzten Vorbereitung - inklusive fünf Testspiel-Niederlagen am Stück - und einer Fast-Blamage im DFB-Pokal gegen Pirmasens dürfte man beim HSV erleichtert über den Punktgewinn sein. Nun soll jedoch auch der erste Saisonsieg her. Für die Fans gäbe es dafür kein besseres Ereignis als ein Heimspiel gegen den Stadt-Rivalen FC St. Pauli. Bundesliga: HSV - FC St. Pauli im Liveticker

Hamburger SV gegen FC St. Pauli: Mega-Sicherheitsaufgebot beim Derby - das erwartet die Polizei! Der Tabellen-14. der Vorsaison ist ebenfalls mit einem Remis in die neue Saison gestartet. Beim furiosen 3:3 gegen Dortmund gelang St. Pauli eine grandiose Aufholjagd in der Schlussphase, die jedoch auch der Roten Karte gegen BVB-Youngster Mané zugrunde lag. Folgt nun ein Sieg gegen den HSV am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER), kann man aus St.Pauli-Sicht von einem fast perfekten Saisonstart sprechen. Im direkten Vergleich führt der Hamburger SV mit 35 Siegen, elf Remis und 18 Niederlagen. Dies hat aber nicht viel zu sagen. Beim letzten Aufeinandertreffen im April 2024 gewann der HSV mit 1:0, jedoch stieg St. Pauli dennoch am Ende der Spielzeit auf - und der Rivale nicht.

Hamburger SV - FC St.Pauli heute live: Wann findet das Stadt-Derby statt? Spiel: Hamburger SV - FC St. Pauli

Wettbewerb: Bundesliga, 2. Spieltag

Datum: 29. August 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: Volksparkstadion (Hamburg)

Freitagabendspiel der Bundesliga heute live: Läuft Hamburg - St. Pauli im Free-TV? Nein. Das Hamburger Stadt-Derby wird nicht im Free-TV übertragen.

Hamburger SV - FC St. Pauli heute live: Wo läuft das Bundesliga-Match im Pay-TV? Die Freitagabendspiele sind seit dieser Saison bei "Sky" zu Hause. Das Derby HSV vs. FC St. Pauli läuft folgerichtig live auf Sky Bundesliga HD 1 und Sky Sport Top Event. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig, um das Spiel zu empfangen.

Der HSV ist wieder da! So macht der Trainer Polzin sein Team heiß auf das Derby

Bundesliga heute live: Wo läuft Hamburger SV - FC St. Pauli im Livestream? Sky zeigt das Nord-Derby natürlich auch im Livestream. Dieser ist via Sky Go und WOW TV abrufbar. Es ist jedoch auch hier ein kostenpflichtiges Abo nötig.

St. Pauli zu Gast beim HSV: Wo gibt's einen Ticker zum Freitagabend-Spiel der Bundesliga? Einen Ticker zu HSV - FC St. Pauli gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

