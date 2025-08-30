Interimstrainer Tullberg verlässt den BVB - Richtung Heimat

Nachwuchstrainer Mike Tullberg, der kurzzeitig bei den Profis ausgeholfen hatte, verlässt überraschend den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und kehrt in seine dänische Heimat zurück. Der 39-Jährige, der erst im Sommer von der U19 zur U23 gewechselt war, verabschiedet sich nach dem Spiel der Dortmunder "Zweiten" am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach II und wird nach Bild-Informationen in den nächsten Tagen Cheftrainer beim FC Midtjylland. Die Dänen trennten sich am Freitag von ihrem Coach Thomas Thomasberg.

Der BVB bestätigte am Samstag den Abschied von Tullberg, der im Januar nach der Entlassung von Nuri Sahin das Bundesligateam als Interimscoach zu zwei Siegen und einem Remis geführt hatte. "Mike hat in den vergangenen Jahren fachlich hervorragende Arbeit geleistet, sich auf außerordentliche Art und Weise mit dem BVB identifiziert und die hohe Qualität seiner Arbeit 2022 durch den Gewinn der deutschen A-Junioren-Meisterschaft dokumentiert", sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken: "Die Möglichkeit, die sich Mike nun bietet, wollten wir ihm nicht nehmen." Dortmund erhält nach eigenen Angaben eine "signifikante" Ablösesumme, weil Tullbergs Vertrag gerade erst bis 2028 verlängert worden war.

"Borussia Dortmund hat mich nicht nur als Fußballtrainer, sondern auch als Mensch geprägt und hatte während der vergangenen sechs Jahre großen Anteil an meiner persönlichen Entwicklung", sagte der Däne. Nachfolger bei der U23 wird Daniel Rios, der bisherige Co-Trainer.