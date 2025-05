Jonathan Tah für FC Bayern zur Klub-WM? Leverkusener Millionen-Forderung soll feststehen

Tah ist zwar im Sommer ablösefrei, da sein Vertrag beim Werksklub am 30. Juni ausläuft - jedoch planen die Bayern den deutschen Nationalspieler bereits als Alternative für die kommende Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) ein, um den Kader zu verstärken.

Jonathan Tah steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern . Nun könnte es sehr schnell gehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist der Deal so gut wie abgeschlossen.

FC Bayern will Tah bereits zur Klub-WM - Summe soll feststehen

Laut "tz" seien die Münchner bereit, für eine Teilnahme an der Klub-WM eine Tah-Ablöse an Leverkusen zu bezahlen, zumal den FC Bayern in der Defensive ein personeller Engpass belastet. Unter anderem die Personalie Eric Dier bereitet dem FCB momentan Sorgen.