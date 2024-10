Bayern-Keeper Sven Ulreich beleidigt Simon Rolfes: Vorfall hat sich für Bayer-Boss "erledigt"

Sven Ulreich, Ersatztorwart des FC Bayern, beleidigte beim Spitzenspiel gegen Leverkusen Bayers Sportchef Simon Rolfes übel. Der Kontrollausschuss des DFB überprüft den Fall aktuell wohl, für den B04-Boss ist die Sache mittlerweile erledigt.

Derzeit zirkuliert ein Video in den sozialen Medien, in dem zu sehen und zu hören ist, wie Sven Ulreich Simon Rolfes übel beleidigt.

"Ey, hör auf da drüben“, brüllte der Ersatztorwart des FC Bayern in Richtung des Geschäftsführers Sport von Bayer Leverkusen. Dann wurde Ulreich persönlich. "Hey, setz dich hin Rolfes, du Wi*****", schrie der 36-Jährige.

In der hitzigen Schlussphase des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen dem Rekordmeister und dem amtierenden Meister (1:1) am Samstagabend gingen dem Keeper offensichtlich die Nerven durch.

Gegenüber der "Bild" sagte Rolfes dazu zunächst: "Ich habe es weder gehört noch mitbekommen. Für das Niveau seiner Worte ist jeder selbst verantwortlich."

Im Anschluss an die CL-Partie gegen von Leverkusen die AC Mailand (1:0) wurde er in der Mixed Zone nochmals zu der Aktion befragt - und machte klar, dass er sich offensichtlich nicht weiter damit auseinandersetzen möchte. "Sven Ulreich hat sich bei mir auch gemeldet. Damit ist das für mich auch erledigt", so der Ex-Bundesliga-Profi.