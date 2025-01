Matthäus nimmt Sahin in Schutz: "Natürlich passieren Fehler"

Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den bei Borussia Dortmund unter Druck geratenen Trainer Nuri Sahin trotz der sportlichen Krise in Schutz genommen. "Man kann ihm ganz sicher das eine oder andere vorwerfen", aber man habe "von Anfang an" von Sahins Alter (36) gewusst, sagte Matthäus im RTL/ntv-Interview. Sahin bringe eben noch nicht die Erfahrung wie andere Trainer mit, da passierten "natürlich Fehler".

Hinzu kämen "dann auch noch die Ausfälle von vielen wichtigen Spielern zur Zeit", so Matthäus, für den Sahin dennoch "unter Beobachtung" steht: "Die Mannschaft ist ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber man sieht, wenn vier, fünf Spieler fehlen, dann fehlt was in der Breite und vor allem in der Defensive." Auch an Führungsspielern mangele es derzeit.

Zuletzt hatten beim 2:3 zum Jahresauftakt gegen Bayer Leverkusen und beim 2:4 bei Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel einige Spieler gefehlt. Gegen Leverkusen musste Sahin unter anderem auf die erkrankten Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini und damit fast auf die gesamte Stamm-Viererkette verzichten.

Matthäus sieht daher die Dortmunder Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl in der Verantwortung, in der Defensive für Alternativen zu sorgen. Nach SID-Informationen besteht großes Interesse an Linksverteidiger Renato Veiga vom FC Chelsea, der auch in der Innenverteidigung spielen kann. Kehl betonte im Sky-Interview aber zuletzt, er werde keine Namen kommentieren.