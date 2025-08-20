Matthias Killing setzt Zusammenarbeit mit Joyn und SAT.1 fort

Matthias Killing, SAT.1 und Joyn setzen die exklusive Zusammenarbeit fort

Verlängerung! SAT.1 und Joyn setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Matthias Killing fort. Der Moderator verlängert seinen Exklusivvertrag um zwei Jahre. Seit 2009 ist Matthias Killing eine feste Größe im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und seit über 15 Jahren begeistert er Millionen Zuschauer als Moderator, Live-Reporter und Kommentator bei den "ran"-Sportübertragungen.

"ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga FC Bayern München – RB Leipzig" – am Freitag, 22. August, ab 19:50 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

"ran racing: DTM 2025 live vom Sachsenring" – am Samstag und Sonntag, 23./24. August, jeweils ab 13:00 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Mit mehr als 150 Einsätzen im Jahr ist Matthias Killing einer der präsentesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Kaum jemand ist so vielseitig einsetzbar wie er: Neben dem Frühstücksfernsehen ist er auch regelmäßig für die Fußball-, Basketball-, Eishockey- und Motorsportübertragungen von 'ran' im Einsatz und dadurch ein stetiger Begleiter für unsere Zuschauer. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit fortzusetzen – auf viele, viele weitere frühe Morgen und spannende Partien, lieber Matthias!"

Moderator Matthias Killing: "ProSiebenSat.1 ist seit 2009 mein berufliches Zuhause – ein Ort, an dem aus Kolleginnen und Kollegen Freunde geworden sind. Als Moderator und Kommentator für 'ran' und das SAT.1-'Frühstücksfernsehen' vor der Kamera zu stehen, erfüllt mich mit großem Stolz. Ich freue mich auf viele weitere Sendungen, auf spannende Sportmomente und auf das frühe Aufstehen – denn mit einem starken Team an der Seite ist es einfach am schönsten."

Vollgas am Wochenende! Am Freitag, 22. August, ist Matthias Killing beim Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig als Field-Reporter für SAT.1 im Einsatz. Am Samstag und Sonntag moderiert er gemeinsam mit Andrea Kaiser auf ProSieben die DTM-Rennen am Sachsenring. Ab Montag, 25. August meldet sich Matthias Killing wieder live aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Studio und begleitet die Zuschauer bei ihrem Start in den Tag.