Anzeige Am Montag war Michael Reschke in der ran Bundesliga Webshow zu Gast. Der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern bezog unter anderem zur Nagelsmann-Verlängerung, der Trainersuche bei den Münchnern und der Personalie Lars Ricken beim BVB Stellung. Er kennt das Fußballgeschäft wie kaum ein Zweiter. Jahrelang arbeitete Michael Reschke als leitender Funktionär und Kaderplaner bei Bayer Leverkusen, Bayern München und dem VfB Stuttgart, heute ist er als Spielerberater tätig. In der ran Bundesliga Webshow hat sich der 66-Jährige unter anderem zur Verlängerung von Julian Nagelsmann beim DFB, zur Trainersuche bei seinem Ex-Klub FC Bayern und zu den Erfolgen der Leverkusener geäußert.

Michael Reschke über... ... die Unterschrift von Julian Nagelsmann beim DFB und die Absage an den FC Bayern: "Seine Verlängerung beim DFB sollte man in den Vordergrund rücken. Er hat einen hochinteressanten Job. Deutscher Fußball-Nationaltrainer ist einer der wichtigsten Trainerposten in Europa, das ist ein Privileg. Es ist keine Absage an den FC Bayern erfolgt, sondern eine Zusage an den DFB. Er hat sich für eine Weiterbeschäftigungin der Zusammenarbeit mit Rudi Völler u nd einem super Trainerteam entschieden. Eine völlig logische Entscheidung."

... die Auswirkung von Nagelsmanns Unterschrift auf die Stimmung im Land: "Die Stimmung im Land hängt nicht ursächlich davon ab, wie sich Julian Nagelsmann entscheidet. Die wird davon abhängig sein, wie die Mannschaft performt und ob sie den Schwung der letzten Spiele aufnimmt. Dass eine gewisse Erleichterung bei vielen da ist, dass es von vielen sehr positiv angenommen wird, und es auch ein zusätzlicher Beleg für die positive Stimmung ist, das ist klar." ...die Trainerentscheidungen gegen den FC Bayern: "Xabi Alonso hat den Bayern nicht abgesagt. Er hat in Leverkusen noch Vertrag und kommt seiner Verplichtung nach. Ein vergleichbarer Fall ist Sebastian Hoeneß, der eine herausfordernde Aufgabe in Stuttgart angenommen hat. Er leistet ebenfalls eine sensationelle Arbeit. Ich verstehe bei Nagelsmann, Alonso und Hoeneß die Aussage, sie hätten Bayern abgesagt, nicht. Das sind drei Trainer, die eine andere tolle Aufgabe haben." ... die Trainersuche beim FC Bayern: "Max Eberl wird eine gewissenhafte Trainerauswahl treffen. Er wird sich mit mehreren international renommierten Trainern schon getroffen und unterhalten haben. Das ist sicherlich eine ganz schwierige Augabe, zumal es in der Zeit nach Pep Guardiola doch einige Rochaden auf der Trainerposition gab. Aber: Bayern ist ein internationaler Topverein und es wird genug Trainer geben, auch von internationelem Renommee, die diese Herausorderung sehr schätzen werden und die dankbar und stolz sind, wenn sie beim FC Bayern Trainer werden können."

--- Zinedine Zidane als möglicher Bayern-Trainer: "Über die Qualitäten von Zidane brauchen wir nicht reden, aber Fakt ist auch, dass Sprache ein entscheidendes Instrument ist, um eine Mannschaft zu führen und tatktische Inhalte zu vermitteln. Wenn du weder Deutsch noch Englisch sprichst, dann ist es problematisch." ... über die Bayern-Trennung von Thomas Tuchel: "Das Thema Tuchel ist komplex. Dass er ein herausragender Trainer ist, hat er in Mainz, Dortmund, Paris und bei Chelsea bewiesen. Wenn man ihn sieht, seine Gestik und Mimik sieht, seine Interviews verfolgt, dann hat man aber den Eindruck, dass er nicht beim FC Bayern angekommen ist. Ich glaube, die Entscheidung ist für beide Seiten richtig." ... die Gründe für den Erfolg von Bayer Leverkusen: "Sie sind Meister, im Pokalfinale, im Halbfinale der Europa League. Dennoch freuen sie sich gegen Dortmund über den Ausgleich in der letzten Minute, als hätten sie in diesem Moment die Meisterschaft gewonnen. Was sich da abgespielt hat, wie die ganze Bank auf Stanisic (Torschütze, Anm.d.Red.) zugerast ist, wie die übereinander gelegen haben, das spricht für einen Teamgeist, der in dieser Form seinesgleichen sucht."