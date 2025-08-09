Nach Suspendierung: Neuhaus trifft für Gladbach

Florian Neuhaus hat sich fünf Tage nach dem Ende seiner Suspendierung bei Borussia Mönchengladbach mit einem Tor zurückgemeldet. Der 28-Jährige erzielte am Samstag beim 2:1 (2:1) im Test gegen den englischen Premier-League-Klub FC Brentford mit einer Direktabnahme das Siegtor (40.). Robin Hack (21.) hatte zuvor den frühen Rückstand ausgeglichen.

Die Begegnung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Trainingsgelände des FC Brentford statt. Am Freitag hatten sich beide Teams ebenfalls in London bereits 2:2 (0:1) getrennt.

Neuhaus war Anfang Juli nach einem in den Sozialen Medien verbreiteten Video für vier Wochen vom Profi-Training ausgeschlossen worden. In diesem ist er im Gespräch mit Gladbach-Fans auf Mallorca zu sehen, in Bezug auf Sport-Geschäftsführer Roland Virkus fallen Sätze wie "er ist der schlechteste Manager der Welt" und später "Don Rollo gibt Florian Neuhaus eins, zwei, drei, vier Millionen."

Neuhaus hat sich inzwischen entschuldigt, nach Angaben von Virkus ist das Thema damit abgehakt.