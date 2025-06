Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant.

+++ 20. Juni, 07:10 Uhr: VfB Stuttgart hat Interesse an Wanner und Barça-Juwel Darvich +++

+++ 26. Juni, 19:19 Uhr: Werner vor Leipzig-Abschied - Stürmer zieht es in die USA +++

Sowohl Dani Olmo als auch Pau Victor standen in der vergangenen Saison plötzlich ohne gültige Spielberechtigung da, nachdem die Katalanen die Anforderungen des Verbandes hinsichtlich Transfers und der Gehaltsobergrenze nicht erfüllen konnten.

Das Verhalten des Youngsters ergibt durchaus Sinn, bedenkt man welche großen Probleme "Barca" in den vergangenen Sommertransferperioden bei der Registrierung von Neuzugängen aufgrund der Auflagen der spanischen La Liga hatte.

Doch nun droht der fast schon sicher geglaubte Wechsel womöglich doch noch zu platzen. Wie die "Marca" berichtet, will der Flügelspieler Gewissheit, dass auch wirklich alles klappt, sonst würde es zu keinem Transfer kommen.

Kontakt zwischen den Klubs bezüglich Ablöseverhandlungen soll es bislang noch nicht gegeben haben, zumal die Schwaben den Stürmer wohl halten wollen. Laut der "Bild" will der FC Bayern jetzt aber ernst machen und den Transfer vorantreiben.

Allerdings hat Woltemade bei den Schwaben noch einen Kontrakt bis 2028, in dem es dem Bericht nach keine Ausstiegsklausel gibt. Die Stuttgarter sollen laut "Bild" zudem an einem neuen Vertrag für den gebürtigen Bremer gebastelt, Woltemade aber eine Verlängerung abgelehnt haben.

Demnach sei man sich über einen Kontrakt bis zum Sommer 2030 einig geworden und der 1,98-Meter-Hüne vom VfB Stuttgart strebt einen sofortigen Wechsel im Sommer 2025 an. Auch Bayerns Aufsichtsrat soll dem Transfer bereits zugestimmt haben.

Neben der MLS besteht wenig Interesse an dem 29-Jährigen. Einzig aus der Türkei soll loses Interesse an Werner bestehen - im Gegensatz zu Leroy Sane schließt der ehemalige Nationalspieler den Schritt aber aus.

Zum einen das Gehalt in Höhe von zehn Millionen Euro und zum anderen die Vertragslaufzeit. Die Verhandlungen sollen bereits laufen, Werner möchte wohl unbedingt in die US-Metropole.

Die "Leipziger Volkszeitung" berichtet über Interesse aus den USA - demnach soll der Schwesterklub aus New York Interesse an Werner zeigen. Auch die "Bild" berichtet davon. Demnach gibt es jedoch noch zwei Hürden, die einem Abgang im Weg stehen.

Für Timo Werner könnte das Kapitel RB Leipzig im Sommer enden - der Ostklub will den Deutschen unbedingt verkaufen. Nun soll ein Transfer des Stürmers wieder heißer werden.

+++ 25. Juni, 10:25 Uhr: VfB Stuttgart soll Preis für Woltemade festgelegt haben +++

Bis Sommer 2028 steht Nick Woltemade noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Entsprechend tief müssten Interessenten in die Tasche greifen, um den Neu-Nationalspieler, der am Samstag mit der U21 im EM-Finale gegen England (ab 20:15 Uhr live in Sat.1, im kostenlosen Joyn-Stream und auf ran.de) um den Titel spielt, zu verpflichten.

Im Podcast "Bayern Insider" der "Bild" wird sogar über eine Summe berichtet, die die Schwaben angeblich aufrufen, sollte schon in diesem Sommer ein Wechsel anstehen. Demnach haben die Bosse des VfB festgelegt, dass sie den 23-Jährigen für 60 Millionen Euro ziehen lassen würden.

Die Stuttgarter sollen zudem bereits an einem neuen Vertrag für den gebürtigen Bremer basteln - sicher mit deutlich angehobenem Gehalt. Denn der vor einem Jahr ablösefrei geholte Woltemade galt anfangs lediglich als Ergänzungsspieler, stieg aber zu einem der Gewinner im Team von Trainer Sebastian Hoeneß auf.

Nun heißt es, in den Verhandlungen soll es haken. Und das wiederum würde einen Wechsel wahrscheinlicher machen. Mit einer Ablösesumme von 60 Millionen Euro wäre Woltemade mit Abstand Stuttgarts teuerster Transfer. Der bisherige Rekordverkauf ist Benjamin Pavard, der bei seinem Wechsel zum FC Bayern München 35 Millionen Euro in die Kassen spülte.