Anzeige Noah Darvich vom SC Freiburg wechselt mit gerade einmal 16 Jahren zum FC Barcelona, wo er eine Milliarden-Ausstiegsklausel erhält. Halb Europa war hinter ihm her. Doch wer ist das Wunderkind aus dem Schwazwald? Von Kai Esser August 2023. Der deutsche Fußball liegt am Boden. Nach dem peinlichen Vorrundenaus der A-Nationalmannschaft in Katar folgte die U21, die sich bei der EM in Georgien und Rumänien ebenfalls nach der Gruppenphase verabschiedete. Als wäre das noch nicht genug, schieden auch die deutschen Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland nach drei Partien aus. Einen Lichtblick gab es in diesem Sommer jedoch, der oft vergessen wird. Die U17 von Trainer Christian Wück wurde mit einem fantastischen Turnier Europameister. Aushängeschild dieser Mannschaft war vor allem einer: Noah Darvich vom SC Freiburg. Der offensive Mittelfeldspieler war Kapitän und bester Scorer der DFB-Auswahl. Was folgte, war ein Transfer-Wettbieten um Darvich. Ein Bieten, das am Ende der FC Barcelona für sich entschieden hat. Die Katalanen halten, in Form von Trainer Xavi, einiges vom gebürtigen Freiburger mit irakischen Wurzeln. 2,5 Millionen Euro war Darvich den Katalanen wert. Zudem statteten sie ihn mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde (!) Euro aus. Zum Einsatz kommen soll er zunächst bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga.

Darvich wechselt zu Barca: "Wie soll er einen klaren Kopf behalten?" Dem ganzen Hype zum trotz hält Freiburg-Trainer Christian Streich wenig vom Transfer seines Juwels. "Es ist seine Entscheidung und die der Familie, man muss ihm einfach alles Glück wünschen", sagte Streich und machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Besorgt ist er eher über die Entwicklung seines nun ehemaligen Schützlings in Barcelona. "Wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht, wie soll er da einen klaren Kopf behalten?", fragt der 58-Jährige rhetorisch. Verübeln kann er ihm den Wechsel jedoch nicht. "Die Jungen haben ja unzählige Vorbilder, nicht nur in finanzieller Sicht, in allem", räumte der langjährige Cheftrainer des Sport-Clubs ein.

Der Plan mit Darvich war klar: Streich setzte den U17-Europameister bereits beim Test gegen den GC Zürich in der ersten Mannschaft ein, eingeplant war er jedoch in der U23. Die spielt immerhin auch - wie Barcelona B - in der 3. Liga. Dort hätte sich der 16-Jährige gegen Erwachsene messen können. Er wäre nicht der erste, der über eine Zweitvertretung den Weg in die Bundesliga schafft.

