Kevin Volland (AS Monaco)

Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, steht Kevin Volland wohl kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin. Die Köpenicker und AS Monaco sollen sich auf eine Ablösesumme von 4 Millionen Euro geeinigt haben - inklusive Boni kann die Summe auf 5,5 Millionen Euro ansteigen. Drei Jahre nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach Frankreich wird der Mittelstürmer nun also offenbar in die Bundesliga zurückkehren. © IMAGO/PanoramiC