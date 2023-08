FC Bayern München vs. RB Leipzig live: DFL Supercup im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Im DFL Supercup 2023 trifft der amtierende Meister Bayern München auf den aktuellen Pokalsieger RB Leipzig. Das Duell um den ersten Titel der Saison 2023/24 live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für RB Leipzig und den FC Bayern steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an - im Supercup. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 12. August, um 20:45 Uhr in der Allianz Arena.

"Wir freuen uns darauf. Natürlich wird es ein richtiger Härtetest. Es geht um den ersten Titel und dort wollen wir natürlich auch den Bayern Paroli bieten. In München wissen wir, ist es immer schwer, wir wissen aber auch, dass wir sie zuletzt dort schlagen konnten. Und dementsprechend wird es eine taffe Aufgabe", erklärte RB-Trainer Marco Rose im exklusiven ran-Interview.

Für beide Mannschaften ist es das erste Pflichtspiel der Saison. Für viele andere Klubs ist dies eigentlich die 1. Runde des DFB-Pokal. Weil der Supercup aber auf das Pokal-Wochenende fällt, tragen der FCB (gegen Preußen Münster) und Leipzig (gegen Wehen Wiesbaden) ihre Erstrundenpartien erst am 26.9 bzw. 27. 9 aus.