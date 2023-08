Ginter und Co. in der Verteidigung

Abwehr:



Borna Sosa (VfB Stuttgart, 13 Millionen Euro)



Sollte Sosa den VfB Stuttgart nicht mehr verlassen, könnte der Kroate eine gute Wahl sein. Der 25-Jährige ist in jeder Saison für fünf bis zehn Vorlagen gut und würde somit einige Punkte einfahren. Verlässt Sosa den Klub noch, gibt es allerdings einige Alternativen (Weiser, Günter, Max, Vagnoman, etc.).



Matthias Ginter (SC Freiburg, elf Millionen Euro)



Stand 2022/23 in jedem Spiel auf dem Platz und erzielte vier Tore. Ist in der Freiburger Abwehr gesetzt. Ein Traum für jeden Manager-Spieler.



Danilho Doekhi (Union Berlin, neun Millionen Euro)



Sammelte in der vergangenen Spielzeit sieben Scorerpunkte (fünf Tore und zwei Assists) und dürfte auch in der neuen Saison wieder für Gefahr nach Standards sorgen.