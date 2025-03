RB Leipzig experimentiert mit einer Ticket-Revolution, um die Arena auch gegen vermeintlich schwächere Gegner rappelvoll zu bekommen.

Es klingt zu schön, um wahr zu sein! RB Leipzig setzt zur Ticket-Revolution an. Der Bundesligist startet anlässlich des Heimspiels gegen Holstein Kiel am 19. April (ab 15:30 Uhr im Liveticker) ein Preis-Experiment.

"Bestimmt für 48 Stunden euren Wunschpreis", heißt es auf der Website der "Roten Bullen". Was ist da los?

Um die Arena auch gegen weniger attraktive Gegner zu füllen, greift RB Leipzig in die Trickkiste. In den ersten 48 Stunden des Vorverkaufs, der bereits am Montag startet, entscheiden die Fans selbst, wie viel ihnen ein Stadionbesuch wert ist.

Egal, ob Stehplatz im Fanblock oder ein Sitzplatz auf der Haupttribüne - der Preis für die sogenannten "Flash Tickets" ist zwischen fünf und 50 Euro in Fünf-Euro-Schritten frei wählbar. Pro Fan können so maximal sechs Tickets erworben werden.