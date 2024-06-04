Seit Anfang September ist das Transferfenster in der Bundesliga geschlossen. Dennoch gibt es Transfergerüchte und News. Die Bundesliga-Vereine dürfen zwar seit Anfang September keine Transferdeals mehr abschließen, still ist es auf dem Transfermarkt deswegen aber noch lange nicht. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte. und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 02. Dezember, 07:51 Uhr: Real an SGE-Verteidiger interessiert +++ Real Madrid zeigt laut "Sky" starkes Interesse an Nathaniel Brown, dem 22 Jahre alten deutschen Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt. Der Verein entsandte Scouts zu den jüngsten Spielen Frankfurts gegen Köln und Atalanta Bergamo, um den Shootingstar genauer zu beobachten. Auch der FC Barcelona wird mit Brown in Verbindung gebracht. Browns Karriereentwicklung ist beeindruckend: Im Januar 2024 wechselte er leihweise von Nürnberg zu Eintracht Frankfurt und avancierte in der vergangenen Saison zum Schlüsselspieler. Sein Marktwert stieg von drei auf 30 Millionen Euro, und er gab sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Sportvorstand Markus Krösche lobte Browns Intelligenz, Technik und Schnelligkeit als Grundlage für eine große Karriere. Finanziell könnte Brown zum teuersten deutschen Verteidiger-Abgang werden. Frankfurt fordert eine Ablöse von 60 bis 70 Millionen Euro, was unter den höchsten Transfers des Vereins liegen würde.

+++ 29. November, 14:45 Uhr: Tätigt Stuttgart einen Rekordtransfer? +++ Neuer Stürmer für den VfB Stuttgart? Laut "Sky" sind die Schwaben an dem belgischen Junioren-Nationalspieler Lucas Stassin von AS Saint-Etienne interessiert. Dem Bericht zufolge prüfen die Schwaben, ob der Angreifer verpflichtet werden kann und sollen bereits erste Gespräche geführt haben. Allerdings soll das Thema Finanzen eine ziemliche Hürde darstellen. Demnach taxiert der Tabellenzweite der zweiten französischen Liga den Marktwert des 21-Jährigen auf 35 bis 40 Millionen Euro. Eine derartige Ablöse würde Stassin direkt zum Rekordeinkauf des VfB machen. Der teuerste Spieler, den die Stuttgarter bislang verpflichtet haben, ist Deniz Undav. Dieser kam nach seiner Leihe 2024 für 26,7 Millionen Euro. Stassin wurde einst in Belgien beim RSC Anderlecht ausgebildet. In seiner Heimat gilt der Mittelstürmer als großes Talent. Seit dem Abgang von Nick Woltemade im vergangenen Sommer suchen die Stuttgarter einen Ersatz im Angriffszentrum.

+++ 28. November, 07:19 Uhr: Bayern und Hoffenheim wollen wohl Junioren-WM-Knipser +++ Die U17-Weltmeisterschaft in Katar hat erneut die erste große Bühne für junge Talente geboten. Allen voran für den Torschützenkönig des Turniers: Johannes Moser vom FC Liefering. Der Österreicher erzielte im Turnierverlauf acht Treffer und darf sich Vize-Weltmeister nennen. Das ruft laut dem Portal "oe24" Interessenten aus der Bundesliga auf den Plan: allen voran den FC Bayern München sowie die TSG Hoffenheim. Demnach sollen die beiden Klubs bereits Interesse angemeldet haben, durch die österreichischen Funktionäre Christoph Freund und Andreas Schicker sollen die Wege jeweils kurz sein. Ein schneller Transfer sei demnach jedoch nicht absehbar, wahrscheinlich wird Moser erstmal von Liefering zu RB Salzburg geschoben, dessen Farmteam der Zweitligist ist.

+++ 26. November, 17:38 Uhr: RB-Star Ouedraogo zieht wohl weitere Interessenten auf sich +++ Die rasante Entwicklung von Assan Ouedraogo ruft nun wohl immer mehr Topklubs auf den Plan. Nachdem zunächst "Sky" von einem angeblichen Interesse der Premier-League-Vereine Chelsea und Manchester United berichteten, legt nun die "Sportbild" nach. Demnach sollen auch der amtierende Meister Liverpool sowie der FC Arsenal am Neu-Nationalspieler dran sein, der zuletzt gegen die Slowakei debütierte und auch gleich in seinem ersten Länderspiel traf. Sowohl die "Reds" als auch die "Gunners" haben dem Bericht nach zuletzt Scouts geschickt, um Ouedraogo beobachten zu lassen, ebenso der spanische Meister FC Barcelona. Ouedraogos Vertrag in Leipzig läuft noch bis zum Sommer 2029.

+++ 25. November, 07:17 Uhr: Napoli will Freiburg-Juwel Manzambi +++ Verliert der SC Freiburg bereits im Winter sein wertvollstes Tafelsilber? Wie "Sky" berichtet, soll Mittelfeldspieler Johan Manzambi nach einer starken Hinrunde beim SCF bereits auf dem Zettel mehrerer Top-Klubs stehen. Vor allem die SSC Neapel wird dabei als Favorit genannt. Demnach soll der italienische Meister bereits erste Gespräche über einen Transfer des 20-Jährigen geführt haben. Auch andere italienische Klubs werden als Interessenten genannt. Manzambi hat in Freiburg noch einen Vertrag bis 2030.

