Die Nachfolge von Gladbach-Sportchef Roland Virkus ist weiterhin nicht geklärt. Medienberichten zufolge deutet vieles auf einen alten Bekannten hin - aber es gibt ein Problem.

Auch mehr als eine Woche nach dem Rücktritt von Sportchef Roland Virkus ist die Nachfolge bei Borussia Mönchengladbach noch nicht geklärt. Jetzt aber scheint sich ein Kandidat herauszukristallisieren.

Wie "Sky" und die "Bild" übereinstimmend berichten, arbeitet der Klub an einer Verpflichtung von Rouven Schröder. Der 49-Jährige ist aktuell Geschäftsführer Sport bei RB Salzburg.

Der Deal hat jedoch einen Haken: Schröder trat seinen Posten als Geschäftsführer Sport bei Red Bull Salzburg erst im Dezember 2024 an und ist dort noch bis 2028 vertraglich gebunden. Borussia Mönchengladbach müsste also eine nicht unerhebliche Ablösesumme zahlen, um ihn aus seinem laufenden Vertrag herauszukaufen.