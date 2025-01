Wer der 39-Jährige ist und was er vor seinem BVB -Engagement gemacht hat, stellen wir euch hier kurz vor.

"Er ist ein sehr emotionaler Trainer. Der ein oder andere kennt ihn auch schon sehr impulsiv. Er ist fachlich hervorragend", sagte Ricken. Tullberg habe sich bei seiner Familie verabschiedet. Er werde drei Tage ins Hotel gehen, damit er top-vorbereitet sei, kündigte Ricken an.

Der BVB-Geschäftsführer hatte nach der vierten Niederlage im vierten Spiel in 2025 schließlich keine Zeit zu verlieren. Denn den BVB-Verantwortlichen war nach der Pleite in der Champions League beim FC Bologna nichts anderes übrig geblieben, als sich von Cheftrainer Nuri Sahin zu trennen. Interimsweise übernimmt der aktuelle U19-Trainer Mike Tullberg. Ricken informierte ihn umgehend, damit auch er keine Zeit verliert.

Lars Ricken reagierte noch in der Nacht.

Das Wichtigste in Kürze

Anschließend ging es 2007 für ihn weiter nach Italien. In seiner ersten Saison bei Reggina Calcio kam er auf lediglich fünf Einsätze.

Mit 20 Jahren erhielt er einen Profivertrag in der ersten dänischen Liga bei Aarhus GF, für die er in anderthalb Jahren zwölf Spiele machte.

Mike Tullberg wurde 1985 in Dänemark geboren und lernte das Fußballspielen in einem kleinen Vorort von Kopenhagen.

Von dort aus ging es zur Saison 2017/18 zurück in die Heimat zur U19 des Aarhus GF. Auch dort war nach nur einem Jahr Schluss und Tullberg wurde Co-Trainer in der ersten Liga bei Vendsyssel FF.

Seine Trainerkarriere begann in Deutschland ganz unscheinbar als Co-Trainer eines Kreisligisten. Anschließend kehrte er zurück nach Oberhausen, wo er die U19 in der Jugend-Bundesliga trainierte.

Tullberg hätte den BVB fast in Richtung Norwegen verlassen

Mit den A-Jugendlichen der Westfallen feierte Tullberg 2022 seinen größten Erfolg, als er die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft einfahren konnte. Einer seiner damaligen Torschützen im Finale gegen Hertha BSC war Jamie Gittens, auf denen er jetzt bei den Profis wiedertrifft.

Nun also die Benennung zum Interimscoach für das Spiel gegen Werder Bremen. Und das, obwohl es in diesem Winter bereits Gerüchte gab, dass der Däne die Dortmunder in Richtung Norwegen zum Erstligisten SK Brann Bergen verlassen würde.

Bekannt ist, dass sich der Trainer langfristig im Profibereich sieht und nicht ewig bei den Jugendlichen trainieren will. Daher war ein Abschied im Winter nicht auszuschließen, letztendlich blieb Tullberg und ist so nun schon einmal interimsweise im Profibereich aktiv.