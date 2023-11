Borussia Dortmund - Salih Özcan über schwierige Situation: "Bekommen zu Recht Druck"

Anzeige

Salih Özcan sprach im Podcast "Copa TS" über die derzeit schwierige Situation bei seinem Klub Borussia Dortmund.

von Christoph Gailer

Nach dem 3:2-Sieg in Berlin gegen die deutsche Nationalmannschaft geht es für den türkischen Nationalspieler Salih Özcan nun wieder zurück zu Stammverein Borussia Dortmund.

Beim BVB lief es zuletzt alles Andere als rund, vor der Länderspielpause setzte es zwei Pleiten in der Bundesliga in Serie, zuletzt eine 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart.

Entsprechend stehen die Dortmunder Stars im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, ab 15:30 Uhr im Liveticker) nun natürlich unter Druck.

"Es fühlt sich nach der Niederlage in Stuttgart nicht schön an. Wir bekommen zu Recht Druck", sagte Özcan vor dem Borussen-Duell im Podcast "Copa TS".

Generell sieht Özcan im Unterschied zu seinem Ex-Klub Köln in Dortmund eine ganz andere Erwartungshaltung. "Du musst die Spiele gewinnen. Du musst in der Champions League, im DFB-Pokal und in der Bundesliga bestehen. Das ist die Kunst. Das ist ein Top-Klub", stellt er klar.