Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum BVB. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zu Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim BVB. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 7. August, 07:29 Uhr: Guirassy könnte länger fehlen als gedacht +++ Wegen einer Knieverletzung schaffte Serhou Guirassy den Medizincheck bei Borussia Dortmund erst im zweiten Anlauf, nun könnte der Neuzugang länger ausfallen als zunächst angenommen. Einem Bericht der "Bild" zufolge muss der 28-Jährige bis Anfang Oktober passen, der für 18 Milllionen Euro aus Stuttgart gekommene Stürmer würde damit die ersten vier Spiele der neuen Saison verpassen. Nachdem Niclas Füllkrug zu West Ham United gewechselt ist, müsste der BVB Stand jetzt in diesen Spielen mit Sébastien Haller und Moussoufa Moukoko als Stürmer auskommen. Allerdings soll zeitnah Maximilian Beier aus Hoffenheim kommen und den Angriff der Dortmunder verstärken.

+++ Update, 6. August, 17:18 Uhr: Ricken dementiert BVB-Stress um Sven Mislintat +++ Zuletzt wurden Berichte über angebliche Unstimmigkeiten der BVB-Bosse mit ihrem Technischen Direktors Sven Mislintat veröffentlicht, er sollte angeblich sogar vor dem Aus stehen. Aufgrunddessen sah sich der BVB nun dazu gezwungen, ein Statement zu veröffentlichen. Darin dementierte Geschäftsführer Lars Ricken den angeblichen Ärger: "Das, was ich am Sonntag lesen musste, entspricht nicht der tatsächlichen Situation. Es hat auch keinen Streit zwischen Nuri Sahin und Sven Mislintat gegeben. Und es gab keinen Verweis von Sven Mislintat." Auch sei mit dem Ex-Stuttgart-Sportdirektor abgesprochen, dass er auf dem Trainingsgeländer Interview führen dürfe, auch das war im Bericht über die angeblichen Differenzen als Spannungspunkt angeführt worden. Mislintat wurde laut übereinstimmenden Medienberichten Kompetenzüberschreitungen vorgeworfen, auch TV-Auftritte des Technischen Direktors bei "Sky" sollen intern eher kritisch aufgenommen worden sein - er stände wohl unter strengster Beobachtung. Konkret soll das Verhältnis zwischen Neu-Coach Sahin und Mislintat äußerst angespannt sein, auch die Mannschaft hatte seine Auftritte rund um das Trainingslager angeblich negativ aufgenommen. Aufgrund Mislitats dominantem Verhalten sei zudem kaum noch eine Basis für Gespräche vorhanden, interne Sitzungen sollen aus dem Ruder gelaufen sein. Zuletzt soll laut Berichten auch die Kaderplanung ein Streitkriterium sein. Mislintat ist in seiner Position eigentlich Sebastian Kehl unterstellt, sei aber offenbar immer wieder auf eigene Faust an potenzielle Transferziele herangetreten - dabei soll der 51-Jährige eigentlich nur Empfehlungen aussprechen. Mislintat, dessen Expertise unbestritten ist, gilt als schwieriger Charakter. Bereits in seiner ersten Zeit beim BVB legte sich der Mann mit Spitznamen "Diamantenauge" mit Trainer Thomas Tuchel an, auch im Rahmen seines Engagement bei Ajax Amsterdam gab es Bericht zu unangemessenem internen Verhalten.

+++ Update, 6. August, 13:35 Uhr: Rothe wohl vor Bundesliga-Wechsel +++ Nach West-Ham-Neuzugang Niclas Füllkrug reist nun offenbar der nächste BVB-Profi aus Bad Ragaz ab. Tom Rothe wird laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" noch am Dienstag seinen Medizincheck bei Union Berlin absolvieren. Für das Abwehr-Juwel überweisen die Eisernen offenbar fünf Millionen Euro nach Dortmund. Die Borussen konnten sich dem Bericht zufolge eine Rückkaufklausel sichern. Dank des wohl bevorstehenden Transfers bekommt Almugera Kabar die Chance, sich unter Trainer Nuri Sahin zu beweisen. Der U19-Kapitän wird offenbar schon am Abend zum Testspielkader für die Partie gegen Villareal gehören. Rothe, der sich in der vergangenen Saison als Leihakteur bei Holstein Kiel auf Anhieb in die Stammelf spielte und maßgeblich am Aufstieg der Störche beteiligt war, soll nach seiner Rückkehr einen Wechselwunsch bei den BVB-Bossen hinterlegt haben. Damit dürfte die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Verpflichtung der Schwarz-Gelben steigen. Ramy Bensebaini wäre nämlich der einzige nominelle Linksverteidiger im Kader. In den vergangenen Wochen wurde Girona-Star Miguel Gutiérrez mit einem Wechsel in den Pott in Verbindung gebracht.

+++ Update, 5. August, 18:22 Uhr: BVB-Flirt Cherki bleibt offenbar in Lyon +++ Wie "Sky" berichtet, wird Rayan Cherki nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Laut des Berichts hat Neu-Coach Nuri Sahin den potenziellen Neuzugang noch einmal im Detail analysiert und den Deal in der Folge intern blockiert - Sahin habe keinen Bedarf für einen Spieler seines Profils. Cherki war in der Sommertransferphase immer wieder mit dem Champions League-Finalisten in verbindung gebracht worden, die "L'Equipe" hatte bereits von einer Einigung berichtet. Stattdessen befindet sich nun ein anderer Bundesligaklub im Rennen um den französischen Olympia-Teilnehmer. RB Leipzig sucht nach "Sky"-Infos wohl nach einem Nachfolger für den abwanderungswilligen Dani Olmo. Es sollen schon Gespräche mit Cherki geführt worden sein.

Anzeige +++ Update, 4. August, 19:19 Uhr: Nächster Top-Klub will offenbar Moukoko und nimmt Gespräche auf +++ Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano befindet sich Olympique Marseille wegen Youssoufa Moukoko schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit Borussia Dortmund. Für das ehemalige Wunderkind soll nur der De-Zerbi-Klub infrage kommen. Offenbar müssen lediglich die Details zur Kaufoption geklärt werden. Grätscht jetzt aber OSC Lille im letzten Moment dazwischen? "Sky" berichtet von einem Interesse des Ligakonkurrenten. Sogar eine Gesprächsrunde mit dem Vereinspräsidenten, dem Sportdirektor und dem Moukoko-Lager hat wohl am Samstag bereits stattgefunden. Im Gegensatz zu Marseille kann Lille mit Auftritten auf internationaler Bühne locken. Der Vorjahresvierte wird im besten Fall an der Champions League teilnehmen, die Europa League ist den Franzosen noch vor der Qualifikation sicher. Beim BVB hat Moukoko wohl vorerst keine Zukunft. In der abgelaufenen Saison kam das Sorgenkind wettbewerbsübergreifend weniger als 800 Minuten lang zum Einsatz und erzielte sechs Treffer. Mit Königstransfer Serhou Guirassy und dem möglichen Füllkrug-Nachfolger Maximilian Beier bliebe für den Nationalspieler wahrscheinlich auch künftig nur eine Nebenrolle übrig.

+++ Update, 3. August, 10:40 Uhr: Füllkrug aus BVB-Trainingslager abgereist +++ Es geht Schlag auf Schlag in der Causa Niclas Füllkrug. Nachdem am Freitag berichtet wurde, dass sich der Nationalspieler wohl mit West Ham United auf einen Wechsel einigen kann, vermeldeten die Schwarz-Gelben am Samstagmorgen, dass der Stürmer aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist ist. "Borussia Dortmund hat den Stürmer für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt", heißt es in der Meldung des Klubs.

Füllkrug, der erst im vergangenen Jahr zum BVB wechselte, soll beim Premier-League-Klub bis 2027 unterschreiben. Nach der Verpflichtung von VfB-Stürmer Serhou Guirassy hatte sich ein Abgang des 31-Jährigen immer mehr angedeutet.

+++ Update, 2. August, 22:21 Uhr: Dortmund und West Ham einigen sich wohl auf Füllkrug-Wechsel +++ Geht jetzt alles ganz schnell? Laut "Sky"-Informationen werden die Hammers das Gegenangebot von Borussia Dortmund annehmen. Dieses sieht offenbar eine Ablöse in Höhe von 26 Millionen Euro vor, die mit Bonuszahlungen die vom BVB geforderten 30 Millionen Euro erreichen kann. Niclas Füllkrug soll in England einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben und künftig zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro netto verdienen. Zwar war der DFB-Stürmer dem Pay-TV-Sender zufolge anfangs skeptisch, doch in der Zwischenzeit fand wohl ein Umdenken bezüglich eines Wechsels auf die Insel statt. Die beiden Vereine müssen offenbar nur noch Details in Hinblick auf die Zusatzzahlungen klären. Währenddessen soll der BVB, der zuletzt schon Stuttgart-Knipser Serhou Guirassy in den Pott lotsen konnte, den Markt bereits nach Alternativen sondieren und sogar erste Gespräche geführt haben. Der italienische Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet bei der Personalie Füllkrug von 27 Millionen Euro Ablöse und fünf Millionen Euro in Form möglicher Bonuszahlungen. Seinen Informationen zufolge soll der Medizincheck bei West Ham bereits am Samstag erfolgen.

Erst im vergangenen Sommer wechselte "Fülle" für 17 Millionen Euro ins Ruhrgebiet. Dort etablierte sich der 31-Jährige schnell als Stammspieler und Publikumsliebling. In 31 Bundesliga-Partien für die Borussen knipste er zwölf Mal und bereitete acht weitere Treffer vor. Im Optimalfall steigt Füllkrug offenbar noch diese Woche in den Flieger nach London.

+++ Update, 1. August, 19:45 Uhr: Adeyemi-Abgang vom Tisch? +++ Karim Adeyemi wird wohl auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auflaufen. Nachdem es zuletzt verstärkt Gerüchte um einen Wechsel zu Juventus Turin gab, berichtet Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano nun Gegenteiliges. Demnach soll Adeyemis Abgang in die Serie A vom Tisch sein, es sei denn, es komme noch ein "großes" Angebot vom italienischen Top-Klub. Bislang soll es jedoch keine einzige offizielle Offerte der "Alten Dame" gegeben haben. Dem Bericht zufolge planen die BVB-Verantwortlichen um Neu-Coach Nuri Sahin mit dem 22 Jahre alten Flügelspieler.

+++ Update, 1. August, 12:21 Uhr: Couto-Transfer offenbar fix +++ Wie "Spox" erfahren haben will, ist der Transfer von Yan Couto von Manchester City zu Borussia Dortmund perfekt. Der Brasilianer soll zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden. Danach gilt jedoch eine Kaufpflicht für den BVB, diese soll in Höhe von 25 Millionen Euro plus weitere fünf Millionen Euro Boni liegen. Anschließend greift ein langfristiger Vertrag für den 22-Jährigen. Couto wird ins BVB-Trainingslager nach Bad Ragaz nachreisen, der Rest der Mannschaft hat sich am heutigen Donnerstag auf den Weg in die Schweiz gemacht.

+++ Update, 31. Juli, 23:07 Uhr: Bericht: Spanien-Klub bietet für Moukoko +++ Der Wechselwunsch von BVB-Hoffnung Youssoufa Moukoko gilt spätestens seit den irritierenden Aussagen von Berater Patrick Williams als offenenes Geheimnis. Laut der spanischen "Sport" stehen die Interessenten bereits Schlange. Bei Betis Sevilla soll der 19-Jährige besonders weit oben auf der Wunschliste stehen. Die Andalusier suchen offenbar nach einem Nachfolger für Top-Torschütze Willian José, der künftig für Spartak Moskau auflaufen wird. Die "Estadio Deportivo" will erfahren haben, dass die Spanier auch schon ein Angebot für Moukoko unterbreitet haben. Ein Schnäppchen wäre der zweimalige Nationalspieler aber wohl nicht. Noch ist er nämlich bis 2026 an den BVB gebunden, sein Marktwert wird auf 22 Millionen Euro geschätzt. Dabei hat Betis unter anderem für Innenverteidiger Diego Llorente oder die feste Verpflichtung von Ex-Bayern-Flop Marc Roca schon über 10 Mio. Euro ausgegeben. Neben den Verdiblancos sind offenbar auch die Ligakonkurrenten Girona und Real Sociedad am jüngsten Bundesliga-Debütanten dran. Selbiges gilt dem Bericht zufolge auch für Olympique Marseille sowie Stade Rennes aus Frankreich. Nicht zuletzt sollen Premier-League-Aufsteiger Southampton und sogar Jugendklub St. Pauli die Fühler nach Moukoko ausgestreckt haben. Qual der Wahl also! In der vergangenen Bundesliga-Saison stand das ehemalige Wunderkind nur 613 Minuten lang auf dem Rasen und erzielte fünf Treffer. Trotz der Verpflichtung von Serhou Guirassy dürften sich die Aussichten auf Spielzeit in Dortmund allerdings angesichts der ungewissen Zukunft von Niclas Füllkrug und Sébastien Haller verbessert haben.

Anzeige +++ Update, 30. Juli, 20:38 Uhr: Couto-Transfer zum BVB offenbar perfekt +++ Die Borussen haben die Baustelle auf der Rechtsverteidigerposition wohl geschlossen: City-Juwel Yan Couto wird laut Fabrizio Romano künftig für die Schwarz-Gelben auflaufen. Für die Girona-Leihgabe fließen mit Bonuszahlungen offenbar höchstens 25 Millionen Euro aus Dortmund nach Manchester. Beim Pott-Klub soll Couto einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Einem Bericht von "Sky" zufolge handelt es sich bei dem Deal um eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufpflicht. Die Voraussetzungen für Letztere sind wohl leicht zu erfüllen. In Spanien etablierte sich der Brasilianer als Stammspieler und sammelte auf Ligaebene neben einem Tor auch zehn Vorlagen. Der obligatorische Medizincheck soll, ähnlich wie im Fall von Pascal Groß, noch in dieser Woche stattfinden. Ab Donnerstag bereitet sich der Vorjahresfünfte wie gewohnt in Bad Ragaz auf die kommende Spielzeit vor. BVB-Trainer Nuri Sahin steht auf der rechten Abwehrseite auch Julian Ryerson zur Verfügung.

+++ Update, 30. Juli, 09:12 Uhr: Schaltet Lyon die FIFA wegen Cherki-Transfer ein? +++ Das Transfer-Hickhack um Rayan Cherki geht in die nächste Runde. Offenbar will Olympique Lyon die FIFA aufgrund der Transfertaktik des BVB einschalten. Konkret geht es um das starke Interesse von Borussia Dortmund an dem offensiven Mittelfeldspieler Cherki, ohne jedoch konkret mit der Lyonnais verhandeln zu wollen. OL sei "genervt" von dieser Taktik, das berichtet die "L'Equipe".

Vonseiten der Dortmunder heißt es, dass man sich bewusst Zeit lasse. Cherki ist einer der Athleten bei Olympia, er steht mit der französischen Auswahl bereits im K.o.-Turnier. Zudem wolle der BVB laut Bericht erst die Transfers von Pascal Groß und Yan Couto finalisieren. Ob die FIFA sich tatsächlich dieser Beschwerde annimmt, ist offen.

+++ Update, 29. Juli, 21:47 Uhr: West Ham United wohl an Füllkrug interessiert +++ Obwohl Borussia Dortmund laut Trainer Nuri Sahin mit Stürmer Niclas Füllkrug plant, scheint ein Abgang des 31-Jährigen dennoch nicht ausgeschlossen. Laut "Sky Sports" gibt es nun auch Interesse aus England am Nationalspieler. Demnach soll sich West Ham United mit einer möglichen Verpflichtung des Routiniers beschäftigen, der erst im Sommer 2023 von Bremen nach Dortmund wechselte. Füllkrug sei dem Bericht nach bei den "Hammers" ein Alternativkandidat zu Jhon Duran von Aston Villa. Allerdings soll es eine recht große Diskrepanz zwischen Dortmunds angeblichen Ablöseforderungen für Füllkrug und West Hams finanziellen Vorstellungen liegen. Zuletzt wurde auch bereits berichtet, dass der AC Milan sich für Füllkrug interessieren soll, ebenso Atletico Madrid. Füllkrugs Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026.

+++ Update, 28. Juli, 14:15 Uhr: Kehl reagiert auf Kritik von Moukoko-Berater +++ Sebastian Kehl hat auf die Kritiker vom Berater von Youssoufa Moukoko reagiert. "Wir haben die öffentlichen Aussagen natürlich wahrgenommen. Was wir mit der Spielerseite besprechen, behandeln wir weiterhin intern", wird der BVB-Sportdirektor von "SPORT1" zitiert. Nach einer enttäuschenden Saison 2023/24 wolle der Youngster die Borussia noch in diesem Sommer verlassen. Dies bestätigte der Berater des 19-Jährigen, der noch bis 2026 in Dortmund unter Vertrag steht. "Youssoufa wurde viel versprochen, bevor er unterschrieben hat, aber nichts wurde umgesetzt", rechnete Moukoko-Agent Patrick Williams im Gespräch mit dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano mit dem BVB ab. "Es ging ihm immer nur ums Spielen und um seine Entwicklung – nicht um irgendetwas anderes, wie in den Medienberichten immer behauptet wurde", legte Moukokos Berater nach. Laut Williams werde nun der Markt sondiert, es soll Interesse aus England, Spanien, Deutschland und Frankreich am Stürmer-Talent geben, das in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026 hat. Durch die Verpflichtung von Serhou Guirassy hat sich die Konkurrenzsituation für Moukoko in Dortmund weiter verschärft. Zudem stehen Niclas Füllkrug und Sebastien Haller unter Vertrag.

+++ Update, 27. Juli, 16:39 Uhr: Transfer von Yan Couto wohl vor dem Abschluss +++ Yan Couto von Manchester City ist offenbar auf dem Weg zu Borussia Dortmund. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, sind zwischen dem BVB und ManCity nur noch letzte Details zu klären, bevor der Deal offiziell verkündet werden kann. Die Ablösesumme soll demnach bei um die 25 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen. Auch mit dem Brasilianer selbst soll sich Dortmund bereits geeinigt haben, er sei demnach bereit, zur Borussia zu wechseln. Couto war in den vergangenen beiden Spielzeiten an den FC Girona ausgeliehen und steht bei den "Skyblues" noch bis 2025 unter Vertrag.

+++ Update, 27. Juli, 15:15 Uhr: BVB legt wohl Schmerzgrenze bei Adeyemi fest +++ Obwohl Dortmund laut Trainer Nuri Sahin gerne mit Karim Adeyemi in die neue Saison gehen will, reißen die Gerüchte um den Flügelflitzer nicht ab. Laut "Bild" soll seine neue Berater-Agentur den 22-Jährigen bei Juventus Turin angeboten haben. Zwar soll es anschließend ein Treffen gegeben haben, aber noch kein Angebot der "Alten Dame" an den BVB. Dem Bericht nach würde Dortmund Adeyemi erst ab einer Ablösesumme von 50 Millionen Euro ziehen lassen. Immerhin läuft sein Vertrag noch bis 2027. Vor den Gesprächen mit Juve soll Adeyemis Berater den Dortmunder bereits bei Chelsea angeboten haben.

+++ Update, 24. Juli, 23:07 Uhr: Moukoko erhält Monster-Gehalt +++ Youssoufa Moukoko ist im BVB-Kader leistungstechnisch außen vor, in 20 Spielen kam das ehemalige Supertalent nur auf fünf eigene Treffer. Die "Bild" berichtet jetzt, dass Moukoko wohl trotz der durchwachsenen Leistungen ein sehr üppiges Gehalt erhält. Bis zu 8,5 Millionen Euro verdient der Stürmer demnach pro Saison - der Grund seien Handgeld-Zahlungen, die im Rahmen seiner Vertragsverlängerung 2023 auf das Gehalt übertragen wurden. Zum Vergleich: Niclas Füllkrug, Stammstürmer der letzten Spielzeit, bekommt verdient laut Bericht nur acht Millionen Euro.

+++ Update, 24. Juli, 17:20 Uhr: Bundesliga-Konkurrent baggert an BVB-Verteidiger +++ Nachdem Tom Rothe in der vergangenen Spielzeit an Holstein Kiel ausgeliehen war und mit den Störchen nach toller Saison den Aufstieg feierte, kehrte der Linksverteidiger im Sommer zum BVB zurück. Jetzt baggert Union Berlin an dem 19-Jährigen und soll Dortmund nach Informationen der "Bild" bereits ein lukratives Angebot unterbreitet haben - Rothes Vertrag beim CL-Finalisten läuft noch bis 2026. Bei den Eisernen könnte der Youngster Robin Gosens ersetzen, der Union wohl gerne verlassen würde. In einem vereinseigenen Interview bekannte sich Rothe jedoch zum BVB: "Genau das war der Sinn der Leihe, ein Jahr Spielpraxis sammeln und dann hier wieder attackieren." Laut den "Ruhr Nachrichten" soll ein Verkauf des talentierten Verteidigers in diesem Sommer nicht zustande kommen, denkbar sei eine erneute Leihe.

+++ Update, 22. Juli, 07:45 Uhr: Transfer von Rayan Cherki vor Abschluss? +++ Die Verpflichtung von Rayan Cherki steht einem Medienbericht aus Frankreich zufolge auf der Zielgeraden. Wie die Tageszeitung "Le Progres" aus Lyon berichtet, soll es am Wochenende konkrete Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Olympique Lyon gegeben haben. Dem Bericht zufolge steht eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro plus Boni für den variablen Offensiv-Spieler im Raum. Cherki befindet sich derzeit nicht mit OL im Trainingslager in Österreich, weil sich der 20-Jährige mit dem französischen Team auf Olympia vorbereitet. Cherkis Marktwert wird bei "transfermarkt.de" mit 25 Millionen Euro angegeben, allerdings hat der Youngster nur noch ein Jahr Restvertrag in Lyon.

+++ Update, 21. Juli, 15:30 Uhr: Niklas Süle von Sebastian Kehl für Fitnesszustand gelobt +++ Niklas Süle musste sich in der Vergangenheit immer wieder Kritik wegen seines körperlichen Zustands gefallen lassen. Nach der Sommerpause machten Bilder die Runde, auf denen der Innenverteidiger deutlich fitter aussah - und der Eindruck trügte offenbar keinesfalls. "Es war ein Statement von Niklas, so zurückzukommen. Er hat damit unter Beweis gestellt, dass er bereit ist, dass er hier Leistung zeigen möchte und um seinen Platz kämpft", zitiert unter anderem der "kicker" BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Rahmen der Asien-Reise. Ein wirklich fitter Süle könne "jeder Top-Mannschaft in Deutschland und Europa" helfen. "Deswegen bin ich sehr glücklich, dass er das für sich reflektiert hat und genau diesen Schritt gegangen ist", so Kehl weiter. Damit dürfte der 28-Jährige seine Aussichten auf Einsatzzeit merklich verbessert haben. "Wir haben drei Top-Innenverteidiger mit unterschiedlichen Profilen und Persönlichkeiten. Die haben wir im letzten Jahr gebraucht und die werden wir bei der Vielzahl an Spielen auch in dieser Saison brauchen", stellte Kehl noch klar.

+++ Update, 20. Juli, 12:25 Uhr: Serhou Guirassy kuriert Verletzung wohl in Dortmund aus +++ Das Team von Borussia Dortmund ist ohne Neuzugang Serhou Guirassy in Bangkok gelandet, wo sich der BVB auf die neue Saison vorbereitet. Der Nationalstürmer Guineas, der in dieser Woche von den Dortmundern verpflichtet wurde, wird stattdessen seine Knieverletzung auskurieren. Und das - wie vom BVB vorgeschlagen - nicht in Frankreich, sondern in Dortmund. Wie die "Bild" berichtet, wird Guirassy seine Reha in seiner neuen Heimat absolvieren. Dem Bericht zufolge hätte er auch die Möglichkeit gehabt, sich in Paris auf sein Comeback vorzubereiten. Der 28-Jährige wuchs mit seinen Geschwistern in dem Ort Montargis auf, der rund 100 Kilometer südlich der französischen Hauptstadt liegt. Laut dem Blatt hofft Guirassy, nach seinem Außenbandriss im Knie zum 3. Spieltag der neuen Saison gegen den 1. FC Heidenheim am 13. September erstmals für den BVB auflaufen zu können.

+++ Update, 19. Juli, 14:10 Uhr: BVB verlängert mit Keeper Meyer +++ Borussia Dortmund hat den Vertrag von Alexander Meyer verlängert. Das neue Arbeitspapier des Ersatztorhüters des BVB läuft nun bis zum 30. Juni 2026. Der 33-Jährige vertrat Stammtorhüter Gregor Kobel in der vergangenen Saison in acht Bundesliga-Partien und bei einem Spiel in der Champions League. "Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, spüre große Wertschätzung der Verantwortlichen, des Trainerstabs, meiner Teamkollegen, der Mitarbeiter und unserer Fans. Für mich ist es immer noch keine Selbstverständlichkeit, das BVB-Trikot tragen zu dürfen. Deshalb bin ich jeden Tag froh darüber, ein Teil dieses Klubs sein zu dürfen", wird Meyer in einer offiziellen Meldung des BVB zitiert. Und weiter: "Wir waren in den vergangenen zwei Jahren schon ziemlich erfolgreich, dennoch bleibt es mein großes Ziel, am Ende einer Saison einen Titel mit der BVB-Familie am Borsigplatz feiern zu können. Darauf arbeite ich mit meinen Teamkollegen hin." Sportdirektor Sebastian Kehl sagte über die Vertragsverlängerung: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Alex frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Er ist ein hervorragender Torhüter, ein absoluter Teamplayer und dazu ein vorbildlicher Profi, der in jedem Training alles gibt, immer bereit ist und seine Leistung zeigt, wenn wir ihn brauchen. Mit seiner positiven Art spielt er auch in der Kabine eine wichtige Rolle und strahlt dabei Führungsstärke, Ruhe und Sicherheit aus. Für uns ist Alex der beste zweite Torhüter der Bundesliga.“

+++ Update, 17. Juli, 21:09 Uhr: Adeyemi spricht über Juve-Gerücht +++ Wie zuletzt Medien aus Italien berichteten, soll sich Dortmunds Karim Adeyemi mit Juventus Turin über einen Wechsel einig gewesen sein. Nun äußerte sich der Flügelflitzer selbst zu den Gerüchten - und zwar sehr zurückhaltend. "Dazu sagen kann ich nichts, ich habe ein Dortmund-Trikot an und ich bin auch sehr glücklich, ein Dortmund-Trikot anzuhaben", erklärte der 22-Jährige nach dem Testspiel am Mittwoch bei Erzgebirge Aue. Aber er schob nach: "Im Leben gibt es keine Garantien." Obwohl sich Adeyemi vermeintlich mit der "Alten Dame" geeinigt habe, will Dortmund den Offensivspieler laut "Ruhr Nachrichten" nicht abgeben. Beim BVB hat Adeyemi noch einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Vielmehr ist Adeyemi unter dem neuen Trainer Nuri Sahin für die neue Saison fest eingeplant. "Karim weiß, was ich über ihn denke. Ich fange hier nicht an, jedes Gerücht zu kommentieren. Das Spiel spiele ich nicht mit. Mit ist wichtig, was ich von Karim möchte. Und mir ist wichtig, was Karim mir gesagt hat. Alles andere ist nicht mein Thema", sagte Sahin.

+++ Update, 17. Juli, 8:28 Uhr: Nahm Süle wegen Terzic absichtlich zu? +++ Niklas Süle präsentiert sich seit dem Trainingsauftakt der Dortmunder wie verwandelt, von seinem Übergewicht aus der Vorsaison ist kaum noch etwas zu sehen. Liegt das auch am neuen Trainer? Denn wie die "Sport Bild" berichtet, habe es Ex-Coach Edin Terzic als Provokation in seine Richtung empfunden, dass Süle immer weiter zugelegt hatte. Allerdings verzichtete er auf öffentliche Kritik. Der Sinneswandel beim 28-Jährigen soll nach einem Telefonat mit dem neuen Trainer Nuri Sahin eingesetzt haben. So habe Sahin dem Innenverteidiger zu verstehen gegeben, dass er gute Chancen auf die Startelf habe, sofern er fit sei.

+++ Update, 16. Juli, 16:53 Uhr: Grünes Licht für Guirassy-Transfer +++ Nun also doch: Nachdem der Transfer von Serhou Guirassy zunächst aufgrund eines nicht bestandenen Medizinchecks nicht zustande gekommen war, hat Borussia Dortmund nun grünes Licht für die Verpflichtung des Stürmers vom VfB Stuttgart gegeben. Laut "Sky"-Transferreporter Patrick Berger habe der zweite Medizincheck ergeben, dass der 28-Jährige kein Operation am verletzten Knie brauche. Der BVB wird eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Stürmers aktivieren und Guirassy für eine festgeschriebene Ablösesumme von 18 Millionen Euro verpflichten. Der Angreifer soll in Dortmund einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, was dem Transferjournalisten Fabrizio Romano zufolge am Donnerstag passieren wird.

+++ Update, 16. Juli, 08:59 Uhr: Einigung zwischen BVB und Yan Couto wohl erzielt +++ Nach einigen Verhandlungen sollen sich Borussia Dortmund und Yan Couto von Manchester City einig sein. Das berichtet "Sky". Der 22 Jahre alte Brasilianer soll der neue Rechtsverteidiger des BVB werden. Jedoch müssen Dortmund und ManCity noch die Ablöse verhandeln. Couto steht bei ManCity noch bis Juni 2025 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 25 Millionen Euro geschätzt. Der BVB versucht offenbar die Ablöse auf 20 Millionen zu drücken, während der Verein von Cheftrainer Pep Guardiola dem Vernehmen nach noch mehr als 25 Millionen fordert. Couto war 2020 kurz nach seinem 18. Geburtstag aus Brasilien zu ManCity gewechselt. Für die "Cityzens" kam der Rechtsverteidiger bislang aber nie zum Einsatz, stattdessen verbrachte er die vier Jahre in Europa stets bei Leihklubs. Die vergangenen zwei Saisons spielte Couto bei Citys Partnerverein FC Girona und hatte maßgeblichen Anteil an der jüngsten Fabelsaison der Katalanen. Herausragend waren seine zehn Torvorlagen in der Liga. Diese Leistungen brachten Couto einen Kaderplatz im brasilianischen Nationalteam für die Copa America ein. Beim Turnier in den USA, das für die Selecao im Viertelfinale endete, blieb er aber ohne Einsatz.

+++ Update, 15. Juli, 10:00 Uhr: Wollte Serhou Guirassy seine Verletzung vertuschen? +++ Das Verletzungs-Drama um Serhou Guirassy nimmt kein Ende, auch wenn ein weiterer Medizincheck in dieser Woche Klarheit bringen soll. Und das, obwohl der Wechsel zum BVB zuvor bereits in trockenen Tüchern zu sein schien. Insgesamt sollte die Borussia laut "Bild" ein Gesamtpaket in Höhe von 70 Millionen Euro an Ablöse, Gehalt und Handgeld für den Star-Stürmer des VfB Stuttgart zahlen. Der Bericht bringt jedoch einen schweren Verdacht gegen den 28-Jährigen hervor. Demnach könnten Guirassy und sein Berater versucht haben, seine Verletzung zu vertuschen. Die BVB-Bosse sollen bis zur medizinischen Untersuchung von nichts gewusst haben und auch zwischen dem VfB und der Spieler-Seite sei die Kommunikation zuletzt nur noch sehr dünn gewesen. Dies könnte für den Spieler nun auch finanzielle Folgen haben. Wie die "Bild" weiter berichtet, könnten die Dortmunder abhängig von der Ausfallzeit des Stürmers das bereits ausgehandelte Handgeld, welches offenbar bei über zehn Millionen Euro liegt, nochmals nachverhandeln.

+++ Update, 13. Juli, 19:00 Uhr: Außenbandriss wegen Fallrückzieher? +++ Wie geht es mit Serhou Guirassy weiter? Platzt der Wechsel vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund? Das ist aktuell offen. Dafür gibt es inzwischen weitere Details zu der Verletzung, die sich der Stürmer in einem WM-Qualifikationsspiel zugezogen haben soll. Wie die "Bild" berichtet, soll das Missgeschick am 10. Juni bei der Partie zwischen Guinea und Mosambik passiert sein. Kurz vor Schluss hatte Guirassy demnach zu Fallrückzieher angesetzt und damit nicht getroffen, sondern sich dabei verletzt. Laut Bericht soll es sich um einen Außenbandriss im Knie handeln, der beim Medizincheck festgestellt wurde. Guirassy habe die Verletzung angeblich nicht bemerkt, heißt es weiter. Was den Transfer angeht, kommt es nun wohl auf die Ausfallzeit an. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, soll der BVB angeblich von einer Verpflichtung absehen, falls sich herausstellen sollte, dass Guirassys Verletzung nicht konservativ behandelt werden kann, sondern einer OP bedarf und die Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen deutlich überschritten wird.