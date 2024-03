Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund: BVB will offenbar mit Mats Hummels verlängern 

Der BVB hat Hummels demnach bereits sein Interesse an einer Verlängerung des Arbeitspapiers um ein weiteres Jahr signalisiert. Die Entscheidung liege nun allein in den Händen des 35-Jährigen.

Meuniers Vorwurf: Die Dortmunder hätten ihm gar nicht die Möglichkeit geben wollen, in einen echten Zweikampf mit Ryerson zu gehen. "Wenn sich im Winter eine Option findet, musste ich die Chance nutzen. Auch wenn ich nur noch einen sechsmonatigen Vertrag hatte. Ich finde, dass es da ein wenig an Neutralität und Konkurrenzkampf fehlte", stellte er klar.

Mit dem Konkurrenten meint der 32-Jährige Julian Ryerson, der nach einer Verletzung zurückkam. In Abwesenheit des Norwegers hatte Meunier in der Liga zwischen Dezember und Februar sieben Spiele in Folge in der Startelf gestanden.

In Dortmund könnte Mislintat Teil einer sportlichen Neuausrichtung werden. Watzke hatte angekündigt, seinen im Herbst 2025 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Bereits im kommenden Sommer will er Verantwortung abgeben.

Bei den Routiniers Reus und Mats Hummels läuft der Vertrag am 30. Juni 2024 aus. Auch bei diesem Duo steht die sportliche Zukunft noch in den Sternen.

Kapitän Can soll allerdings nur dann verkauft werden, wenn es auch auf der Trainerposition eine Veränderung gibt. Immerhin machte Edin Terzic Can zuletzt nach dem Rücktritt von Marco Reus erst zum neuen BVB-Spielführer.

+++ Update, 21. März, 21:02 Uhr: Prominente Abschussliste mit Can und Co.? +++

Wie die "Bild" erfahren haben will, denkt Mats Hummels an ein Karriereende nach der laufenden Bundesliga-Saison.

Werder Bremen selbst will die Gespräche mit Dinkcis Berater nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen intensivieren und ihm eine Rückkehr offenbar mit einem neuen Vertrag schmackhaft machen. Aber nicht nur in Deutschland hat der flinke Flügelstürmer offenbar auf sich aufmerksam gemacht, auch Galatasaray Istanbul soll ein Auge auf den Deutsch-Türken geworfen haben.

Deshalb soll mit Fredi Bobic ein früherer BVB-Profi als möglicher Geschäftsführer Sport bei der Borussia intern diskutiert worden sein. In Kombination mit Bobic, der zuletzt Gerüchte um eine mögliche BVB-Rückkehr noch dementierte, könnte Weltmeister Sami Khedira als Sportdirektor in Dortmund anheuern. Als großer Befürworter Khediras soll Dortmunds bisheriger Berater Matthias Sammer gelten, der Watzke und der BVB-Führung seit 2018 mit Rat zur Seite steht.

Da es aber wohl Zweifel an Kehl in Sachen Kaderzusammenstellung und Durchsetzungsvermögen geben soll, gibt es nun dem Bericht nach die Überlegung, den Umbruch mit extern Kandidaten in Angriff zu nehmen.

Schafft der BVB all dies, kommen zu den bisher feststehenden 80 Millionen weitere 43 Millionen Euro. Im absoluten Idealfall könnten die Schwarz-Gelben also mit einem Zahltag von bis zu 123 Millionen Euro rechnen.

Der sogenannte Marktpool wird aus dem Abschneiden der vergangenen Jahre in der heimischen Liga sowie der Anzahl an Spielen in der Champions League berechnet. Letzte Saison nahm der BVB so knapp 15 Millionen Euro ein. "Sport1" prognostiziert in diesem Jahr eine Steigerung um weitere fünf Millionen Euro.

Die Startprämie stand dem BVB bereits beim Antritt am ersten Spieltag zu. Diese lag Medienberichten zufolge bei 15,64 Millionen Euro. Dazu gesellt sich ein leistungsbasierter Bonus von etwa 10,3 Millionen Euro. Diesen verdienten sich die Dortmundern mit drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage in der Gruppenphase.

Zurück zu seinem Stammklub will Sancho hingegen dem Bericht nach auf keinen Fall mehr, den dortigen Trainer Erik ten Hag mache der 23-Jährige für seinen erlittenen Karriereknick verantwortlich. Vertraglich ist Sancho jedoch noch bis 2026 an Manchester United gebunden.

Nachdem Jadon Sancho in den zurückliegenden Wochen als Leihspieler bei Borussia Dortmund sofort wieder in die Spur fand, arbeitet der Bundesligist laut "Bild" daran, den Engländer über das Saisonende hinaus halten zu können.

Laut "Bild" ist eine Verlängerung des Innenverteidigers wohl nur realistisch, wenn zur neuen Saison nicht mehr Edin Terzic Coach des BVB ist. Demnach sei Hummels zuletzt unzufrieden mit seiner Rolle im Kader der Dortmunder gewesen. Er stand in fünf Bundesliga-Partien in Folge nicht mehr in der Startelf des Bundesligisten.

Parallel dazu muss Hummels darum bangen, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn aufgrund der sportlichen Situation beim BVB in Zukunft berücksichtigt. Ein EM-Platz ist so fraglos in Gefahr.

In der Baller League hatte Hummels im Gespräch mit Jens "Knossi" Knossalla auf die Frage, wie ein Trainer einen Spieler anschaue, wenn er wie Hummels gegen Leipzig früh vom Platz fliege, geantwortet: "Wenn’s ein guter Trainer ist, dann ohne Vorwurf, weil’s passiert im Spiel. Wenn’s ein schlechter Trainer ist, guckt er dich vorwurfsvoll an". Terzic hatte Hummels für den Platzverweis öffentlich kritisiert.

Fakt ist: Hummels ist momentan kein Stammspieler beim BVB. War er in der Hinrunde noch unverzichtbarer Anführer, kam er in den vergangenen sechs Liga-Spielen nur zu drei Kurzeinsätzen, stand insgesamt lediglich 20 Minuten lang auf dem Feld.

Bleiben die Leihspieler Jadon Sancho und Ian Maatsen möglicherweise über das Ende der laufenden Saison hinaus in Dortmund? Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich dazu am Sonntag im "Sport1-Doppelpass" geäußert und wenig Hoffnung geschürt.

Mislintat wohnt demnach auch wieder in Dortmund und hatte sich zuletzt bereits zu seiner Verbundenheit mit der Borussia geäußert: "Dortmund ist Heimat und das Verhältnis ist nicht eingerostet. Ein Verein, in dessen Region ich geboren bin und der in meinem Herzen ist, schließe ich nie aus für eine erneute Tätigkeit. Der BVB ist aber im Moment kein Thema für mich."

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, soll der ehemalige Dortmunder Scout Sven Mislintat zeitnah zu seinem alten Arbeitgeber zurückkehren. "In Dortmund erwarten viele die baldige Rückkehr des verlorenen Sohnes Sven Mislintat", heißt es in dem Bericht.

Es war wohl die Geschichte des deutschen Fußballjahres 2023: Nach einer überstandenen Hodenkrebs Erkrankung kehrte Sebastian Haller am 22. Januar 2023 zum BVB zurück und erzielte rund zwei Wochen später ausgerechnet am Weltkrebstag sein Comeback-Tor.

Die Auszeichnung wird am 22. April in der spanischen Hauptstadt Madrid übergeben. Auf der Gala könnte Haller zudem zwei Ex-Borussen antreffen. Jude Bellingham wurde in der Kategorie "Durchbruch des Jahres" und Erling Haaland als "Sportler-des-Jahres" nominiert.

Bereits nach dem 1:1 in Wolfsburg hatte der Schweizer über Adduktorenprobleme geklagt, musste dann im wichtigen Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel in Eindhoven kurzfristig passen.

"Das ist eine Erklärung, die kann nur aus dem Regelbuch kommen und nicht aus dem Profifußball, möchte ich einmal betonen", sagte Hummels. "Das ist null ein Nachziehbein, nachdem ich drei Minuten vorher den Ball gespielt habe, bei aller Liebe. Aber wir hatten auch schon letzte Woche so eine strittige Entscheidung in der Champions League. Das sind Dinge, die im Regelbuch stehen, aber die im Fußball keinen Sinn machen. Also im wahren Fußball. Ich glaube, es würde guttun, Profifußballer mit da mit reinzubringen."

Amazon-Experte Wolfgang Stark erklärte den Pfiff mit dem "Nachziehbein". Ein Kann-Elfmeter, den man aber nicht pfeifen muss. Allerdings auch keine klare Fehlentscheidung, deshalb sei das nichts für den VAR, so Stark. "Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gegeben", so Stark.

"Ohne die Fans wäre Fußball nicht das, was es ist, das weiß jeder. Aber wenn ich meine Meinung sagen darf, dann finde ich, dass es irgendwann mal gut ist. Wir leiden extrem darunter, verlieren unseren Rhythmus. Deswegen hoffe ich, dass es bald ein Ende hat", sagte Can bei "Sky".

Dortmunds Kapitän Emre Can hat sich nach der Partie der Borussia in Wolfsburg (1:1) zu den flächendeckenden Protesten der Fans gegen eine möglichen Einstieg eines Investors bei der DFL geäußert.

Der Ivorer kommt in dieser Saison bislang auf 14 Einsätze für den BVB. Seine einzigen beiden Tore schoss er beim 6:1 in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den TSV Schott Mainz.

Demnach ist eine Sprunggelenksverletzung, die er sich beim letzten Spiel des vergangenen Jahres, dem 1:1 gegen den 1. FSV Mainz 05, zugezogen hatte, wieder aufgebrochen. Dies hätten Untersuchungen am Freitagmorgen ergeben. Wegen der Blessur mischte er auch in Afrika erst ab der K.o.-Phase mit.

Zwar habe es noch keine Einigung gegeben, man nähert sich in den Verhandlungen dem Bericht nach aber an. Das angeblich vom BVB gebotene Einstiegsgehalt von 500.000 Euro pro Jahr soll Paris Brunner und dessen Vater sowie Berater Norbert allerdings zu niedrig sein.

Der Kontrakt von Marius Wolf läuft ebenfalls am 30. Juni 2024 aus, zuletzt gab es Berichte, dass man vonseiten des Vereins eine Trennung forciert, während sich der 28-Jährige zuletzt kämpferisch zeigte. "Ich habe mich in meiner Karriere schon öfters wieder in die Mannschaft zurückgekämpft und das will ich auch dieses Mal wieder schaffen", sagte Wolf zuletzt der "Bild".

Die Summe sei in der Regel bei jedem hochgezogenen Spieler aus der eigenen Jugend des BVB Standard. Eigentlich habe die Borussia geplant, in der kommenden Woche Vollzug zu vermelden und Brunner offiziell zum Profi zu machen.

Der BVB und Top-Talent Paris Brunner haben sich in den Verhandlungen über einen Profivertrag in Dortmund offenbar festgefahren. Wie die "Bild" berichtet, soll das angebotene Jahresgehalt von rund 500.000 Euro nicht genug für den Spieler und seine Familie sein.

Trikots mit seinem Flock wurden zum Kassenschlager und machten Nischalke, der nur in der zweiten Mannschaft des BVB in der 3. Liga spielt, schnell zum Kultspieler. Doch im kommenden Sommer könnte diese Verbindung enden.

Vielmehr sei man weiter im Austausch mit dem BVB, um den bis 2025 laufenden Kontrakt von Paris Brunner vorzeitig zu verlängern. "Die Gespräche mit Borussia Dortmund laufen weiterhin, aber es ist noch nichts entschieden. An oberster Stelle steht für Paris in seinem Alter ganz klar die sportliche Perspektive und nicht die finanziellen Rahmenbedingungen", erklärte Brunner.

Neben dem BVB sei auch Bundesligakonkurrent SC Freiburg sowie Royal Antwerpen aus der belgischen Jupiler Pro League und Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an Diawara interessiert. Sein Vertrag in Lyon läuft noch bis 2027.

In seinen ersten neun Profispielen deutete er bereits sein Potenzial an. Zu einem Stammplatz hat es noch nicht gereicht.

Die prominenten Ausfälle wollte der Coach nicht als Ausrede gelten lassen: "Wir hatten trotzdem eine ordentliche Mannschaft auf dem Platz." In Richtung der Spieler aus der zweiten Reihe schimpfte Terzic: "Heute haben ein paar Jungs eine Chance bekommen, die in den letzten Wochen und Monaten unzufrieden waren - und das war deutlich zu wenig."

Der Offensivakteur, der auf der linken und rechten Seite einsetzbar ist, spielt in seinen jungen Jahren schon in der U23-Auswahl seines Landes. Da er vertraglich noch bis Ende 2024 an den Klub aus Medellin gebunden ist, könnte er Atletico Nacional auch noch im Sommer für eine - wahrscheinlich hohe - Ablösesumme verlassen.

Borussia Dortmund ist angeblich an Oscar Perea interessiert. Der erst 18 Jahre alte Flügelstürmer von Atletico Nacional gilt in seiner kolumbianischen Heimat bereits als Wunderkind.

Reyna stand in der bisherigen Bundesliga-Saison nur 247 Minuten auf dem Feld. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2025.

Zuvor berichteten "The Athletic" und "Talksport" übereinstimmend, dass Reyna per Leihe in der Premier League bei den "Tricky Trees" landen soll.

Das Offensiv-Talent wird am 15. Februar 18 Jahre alt, dann könnte der BVB Vollzug melden und den Offensivspieler langfristig an sich binden.

Borussia Dortmund soll an einer Verpflichtung von Can Uzun, Offensivspieler beim 1. FC Nürnberg, interessiert sein. Der 18-jährige hat in dieser Saison innerhalb von 18 Pflichtspielen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal elf Tore geschossen und drei Treffer vorbereitet. Allerdings scheint es nun auch viele weitere Interessenten aus dem In- und Ausland zu geben.

Verrücktes Detail am Rande: Der dänische U17-Nationalspieler erzielte im Herbst 2023 gegen die U16 des FC Liverpool zehn (!) Treffer in einer Partie. Endstand: 14:3 für die "Gunners".

Bislang kam Obi in der U18 sowie der zweiten Mannschaft Arsenals zum Einsatz. Neben Dortmund wird auch Ajax Amsterdam als möglicher Interessent an Obi erwähnt.

Der 16-Jährige trainierte schon zuletzt mehrere Male mit den Profis der "Gunners". Zudem sei nicht ausgeschlossen, dass der Teenager noch in der laufenden Saison sein Profidebüt für die Londoner feiern könnte, ehe Obi im November 2024 dann dazu berechtigt wäre, einen höher dotierten Vertrag bei Arsenal zu unterzeichnen. Am 29. November wird er 17 Jahre alt.

+++ Update, 20. Januar, 14:15 Uhr: Füllkrug zofft sich mit BVB-Edelfan +++

Auseinandersetzung zwischen Dortmund-Stürmer Niclas Füllkrug und BVB-Edelfan Wotan Wilke Möhring. Im vereinseigenen Talk-Format "Brinkhoff's Ballgeflüster" waren sich beide im Hinblick auf das Saisonfinale der vergangenen Spielzeit - die Schwarz-Gelben verspielten am letzten Spieltag gegen Mainz die sicher geglaubte Meisterschaft - uneinig.

"In Dortmund zu spielen, ist eine Verpflichtung. Man kann sich nicht nur bei der Gelben Wand bedanken, sondern man muss es auch annehmen. Und an diesem Spieltag habe ich gedacht: Was macht ihr denn da?“, erklärte der Tatort-Kommissar.

Er führte - trotz versuchter Einwände von Füllkrug - weiter aus: "Wir als Fans nehmen uns frei, fahren 100 oder mehr Kilometer, stehen bei Wind und Kälte da. Die Spieler müssen verstehen: Die Fans sind nur für uns da und da wünsche ich mir, dass sie sich noch mehr zerreißen."

Für Füllkrug, der seinerzeit noch für Werder Bremen spielte, kein Argument: "Mir ist das einfach zu plump. Viel zu plump. Das ist eine Unterstellung, dass diese Spieler am 34. Spieltag nicht alles gegeben hätten. Jeder Mensch kennt es: Man ist in einer negativen Situation, man verliert den Kopf, man will und will und will, aber es geht nicht."

Und weiter: "Du bist ein Verein, der jedes Jahr versucht, um die Meisterschaft mitzuspielen. Du bist aber auch ein Verein, der jedes Jahr versucht, Spieler zu entwickeln. Du kannst nicht alles gleichzeitig. Entwickeln, die Meisterschaft gewinnen, den Pokal gewinnen und die Champions League gewinnen."

Immerhin: Bei der Betrachtung der aktuellen Saison waren sich beide einig. So müsse man auf jedes Tor bauen, um weiteres Selbstvertrauen zu generieren.