Joshua Kimmich

Verschläft beim Pass von Neuer in der 4. Minute, dass hinter ihm bereits ein Gegenspieler lauert, öffnet in die Mitte und weiß sich nach seinem Ballverlust nur noch mit einer Notbremse zu helfen. Dabei hätte er seinen Gegenspieler mit so viel verbleibender Zeit auch laufen lassen können, statt sein Team in Unterzahl zu bringen. ran-Note: 5 © Eibner