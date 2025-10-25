Die TSG Hoffenheim kann zu Hause doch noch gewinnen. Für den 1. FC Heidenheim wird es hingegen allmählich bedrohlich.

Die TSG Hoffenheim hat ihren "Heimfluch" gebannt und die Ängste des 1. FC Heidenheim im Tabellenkeller geschürt. Die Kraichgauer gewannen am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:1 (2:0) gegen den FCH. Nach drei Niederlagen in drei Partien vor eigenem Publikum feierte die TSG ihren ersten Sieg zu Hause.

Fisnik Asllani (18.), Tim Lemperle (45.+2) und TSG-Star Andrej Kramaric (63.) trafen für die Hoffenheimer, die nun 13 Punkte auf dem Konto haben. Die Heidenheimer (vier Zähler) kassierten die vierte Pleite im vierten Auswärtsspiel. Daran änderte auch das Tor von Stefan Schimmer (75.) nichts.

"Wir sind auf dem Weg, die Dinge besser und konstanter hinzubekommen", sagte TSG-Trainer Christian Ilzer kurz vor dem Anpfiff bei "Sky": "Wir wollen einen klaren Plan auf den Platz bringen." FCH-Coach Frank Schmidt beklagte, dass "wir zu wenige Punkte für die Spieltage" haben: "Aber die Richtung mit den Leistungen stimmte zuletzt."

Die 24.000 Zuschauer in Sinsheim sahen in den ersten Minuten eine Begegnung ohne jede Höhepunkte. Die Hoffenheimer hatten zumeist den Ball, die Gäste igelten sich in der eigenen Hälfte ein, Tempo in ihren Aktionen ließen beide Mannschaften vermissen. In der 13. Minute sorgte TSG-Stürmer Lemperle erstmals für einen Hauch von Gefahr.