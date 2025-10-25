Der Hamburger SV muss in der Bundesliga einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Gegen den VfL Wolfsburg stimmt die Leistung, doch die Punkte gehen nach Niedersachsen.

Ernüchterung im Volkspark, Durchatmen bei den Wölfen: Der vom Aluminium-Pech verfolgte Hamburger SV hat in der Fußball-Bundesliga einen bitteren Dämpfer kassiert. Gegen den zuletzt kriselnden VfL Wolfsburg verlor der Aufsteiger trotz eines überlegenen Auftritts mit 0:1 (0:1) und rutschte ins untere Tabellenmittelfeld ab.

Adam Daghim (15.) erzielte für die Gäste aus Wolfsburg sehenswert das Tor des Tages. Ransford-Yeboah Königsdörffer (45.+1) verschoss für den HSV, der zudem Pfosten und Latte traf, einen Foulelfmeter. Für den VfL war es der erste Sieg seit dem ersten Spieltag.

Von einer möglichen Favoritenrolle hatte HSV-Coach Merlin Polzin vor der Partie nichts wissen wollen – obwohl sich die zuletzt viermal punktlosen Wolfsburger beim 0:3 in Stuttgart wie ein Abstiegskandidat präsentiert hatten und der HSV gut drauf zu sein schien. "Wir sind definitiv der Herausforderer", sagte er – und das Geschehen auf dem Rasen sollte ihn zunächst bestätigen.

Eine Viertelstunde war gespielt, da durfte der viel gescholtene Wölfe-Coach Paul Simonis jubeln: Christian Eriksen bediente seinen Landsmann Daghim mustergültig, Luka Vuskovic verteidigte diesen praktisch gar nicht – und der Däne zirkelte den Ball aus halbrechter Position ins Tor.