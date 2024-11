WAZ: Riemann vor Rückkehr in Bochum-Training

Torhüter Manuel Riemann steht beim VfL Bochum offenbar vor der Rückkehr ins Training der Profimannschaft. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtete am Sonntagabend, dass der Fußball-Bundesligist den Rechtsstreit mit dem langjährigen Schlussmann beendet habe. Damit sei ein Gerichtsprozess vom Tisch. Riemann soll "Anfang der Woche" wieder ins Teamtraining einsteigen, darüber hinaus soll auch ein Gespräch zwischen dem 36-Jährigen und Trainer Dieter Hecking stattgefunden haben.

Riemann durfte seit Ende Mai aufgrund "unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen" nicht am Teamtraining der ersten Mannschaft teilnehmen. Der VfL bot ihm lediglich an, Einheiten mit der U21 oder individuell mit einem Torwarttrainer absolvieren zu können. Dagegen wollte Riemann, der in rund neun Jahren 290 Pflichtspiele für den VfL bestritt, gerichtlich vorgehen.