Bayer Leverkusen: Die besten Bilder der Meisterfeier

Solche Bilder hatte es seit dem UEFA-Cup-Sieg gegen Espanyol Barcelona 1988 nicht mehr gegeben in Leverkusen. Damals hieß es die Spielstätte noch Ulrich-Haberland-Stadion. 36 Jahre später also haben die Bayer-Fans in ihrem Stadion wieder was zu feiern. © 2024 Getty Images