Beim Spiel zwischen Atletico und dem BVB ging es nicht nur auf dem Platz zur Sache. An der Seitenlinie lieferten sich Diego Simeone und Sebastian Kehl ein nicht nur verbales Scharmützel.

Plötzlich flogen die Funken: Nase an Nase schrien sich Sebastian Kehl und Diego Simeone an, Borussia Dortmunds Sportdirektor und der Trainer von Atletico Madrid Nase gerieten aneinander, schubsten sich gegenseitig.

Beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League ging es nach knapp einer Stunde an der Seitenlinie hoch her, weil Atletico einen Konter ausspielte, obwohl BVB-Kapitän Emre Can angeschlagen auf dem Rasen lag. Der Spielzug blieb ohne Folgen, sorgte aber dennoch für heftige Emotionen.

Zunächst wurde es laut zwischen den Protagonisten, Simeone ging dann zur nonverbalen Abteilung über und stieß Kehl zweimal leicht weg. Der aber ließ sich nicht provozieren. Schlussendlich wurden die beiden voneinander getrennt.

"Das gehört dazu, man weiß, dass man hier nicht nur elf Spieler auf dem Platz braucht, sondern auch alle Jungs auf der Bank, alle Trainer", sagte BVB-Trainer Edin Terzic: "Und dass es hier in der Coaching-Zone auch mal heiß hergehen kann, ist jetzt nichts Neues. Das überrascht uns nicht."