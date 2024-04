Anzeige

Seit der Saison 2015/16 werden die Meister der europäischen Top-Ligen bei der Champions-League-Auslosung in Lostopf 1 untergebracht. In der kommenden Saison wird dieses Privileg dennoch dem FC Bayern zukommen.

Von Dominik Hager

Ab der kommenden Saison ist in der Champions League kaum noch etwas so, wie es einmal war. Nach der großen Reform der UEFA werden in der kommenden Saison erstmals 36 Teams an den Start gehen und die Gruppenphase in einem neu kreierten Liga-System bestreiten.

Bereits die Auslosung wird anders ablaufen als in den Vorjahren. Waren bis zur laufenden Saison noch die jeweiligen Meister der größten Ligen in Lostopf eins gesetzt, spielt das nun keine Rolle mehr.

Gesetzt sind fortan neben dem aktuellen Champions-League-Sieger die acht besten Teams nach dem UEFA-Koeffizienten. Dieser setzt sich aus den Leistungen der Klubs in den europäischen Wettbewerben zusammen. In die Wertung fließen die vergangenen fünf Spielzeiten ein.

Dem FC Bayern dürfte das äußerst gut schmecken. Die Münchner sind schließlich aktuell auf dem zweiten Platz der Rangliste zu finden und können trotz der verpassten Meisterschaft fest mit Topf 1 rechnen.