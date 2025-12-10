Kein Cheftrainer, aber große Moral: Bayer Leverkusen hat in der Champions League gegen Nick Woltemade und Newcastle United auf den letzten Drücker einen Punkt gerettet. Bayer Leverkusen, das aus persönlichen Gründen auf Coach Kasper Hjulmand verzichten musste, kam gegen den Premier-League-Klub Newcastle United um den deutschen Nationalstürmer dank eines späten Treffers von Alejandro Grimaldo (88.) zu einem 2:2 (1:0) - und hat damit weiter gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League. Ein Eigentor von Bruno Guimaraes (13.) sorgte zwei Wochen nach dem Überraschungscoup bei Manchester City (2:0) für die Führung der Leverkusener, Anthony Gordon (51./Foulelfmeter) und Lewis Miley (74.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Magpies - dann traf Grimaldo. Highlights der Champions League: Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Woltemade hatte Bayer-Torhüter Mark Flekken vor dem 1:1 den Ball geklaut und den Elfmeter von Gordon herausgeholt. Ansonsten blieb der 23-Jährige in seinem ersten Champions-League-Spiel auf deutschem Boden blass. Bayer hat mit neun Zählern das Weiterkommen in der eigenen Hand, im neuen Jahr muss der deutsche Vizemeister noch bei Olympiakos Piräus und gegen den FC Villarreal ran. Newcastle hat zehn Punkte auf dem Konto.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Besserer Start für die Werkself Die Werkself ging mit schwierigen Vorzeichen in die wegweisende Partie. Rund 90 Minuten vor Anpfiff gab der Werksklub die Abwesenheit von Hjulmand aus persönlichen Gründen bekannt, Co-Trainer Rogier Meijer übernahm für seinen Chef - und sah, wie seine Mannschaft nach zögerlichem Beginn immer besser in die Partie fand. BVB-Noten gegen FK Bodö/Glimt: Zwei Totalausfälle von der Bank

Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck faltet eigenes Team öffentlich zusammen

Kommentar: Nico Schlotterbeck ist zu Recht sauer - BVB wirft Riesenchance weg Andrich köpfte nach einer Ecke Bruno Guimaraes an, von dessen Rücken der Ball zur Führung über die Linie sprang. Die Werkself, die wieder auf den zuletzt angeschlagenen Kreativspieler Grimaldo bauen konnte, stand in der Folge kompakt, Woltemade war zunächst abgemeldet. Bayer blieb offensiv gefährlich und bekam die große Chance auf das 2:0: Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw foulte Patrik Schick knapp vor der Strafraumgrenze, Grimaldo setzte den fälligen Freistoß aus bester Position aber über das Tor (24.). Die Gastgeber blieben dran, Ibrahim Maza schloss einen Konter zu zentral ab (28.).

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Spielplan

Tabelle