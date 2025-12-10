- Anzeige -
Champions League

Bayer Leverkusen erkämpft spätes Remis gegen Newcastle ohne Coach Hjulmand

  • Aktualisiert: 10.12.2025
  • 23:05 Uhr
  • SID

Kein Cheftrainer, aber große Moral: Bayer Leverkusen hat in der Champions League gegen Nick Woltemade und Newcastle United auf den letzten Drücker einen Punkt gerettet.

Bayer Leverkusen, das aus persönlichen Gründen auf Coach Kasper Hjulmand verzichten musste, kam gegen den Premier-League-Klub Newcastle United um den deutschen Nationalstürmer dank eines späten Treffers von Alejandro Grimaldo (88.) zu einem 2:2 (1:0) - und hat damit weiter gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League.

Ein Eigentor von Bruno Guimaraes (13.) sorgte zwei Wochen nach dem Überraschungscoup bei Manchester City (2:0) für die Führung der Leverkusener, Anthony Gordon (51./Foulelfmeter) und Lewis Miley (74.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Magpies - dann traf Grimaldo.

Woltemade hatte Bayer-Torhüter Mark Flekken vor dem 1:1 den Ball geklaut und den Elfmeter von Gordon herausgeholt. Ansonsten blieb der 23-Jährige in seinem ersten Champions-League-Spiel auf deutschem Boden blass.

Bayer hat mit neun Zählern das Weiterkommen in der eigenen Hand, im neuen Jahr muss der deutsche Vizemeister noch bei Olympiakos Piräus und gegen den FC Villarreal ran. Newcastle hat zehn Punkte auf dem Konto.

Besserer Start für die Werkself

Die Werkself ging mit schwierigen Vorzeichen in die wegweisende Partie. Rund 90 Minuten vor Anpfiff gab der Werksklub die Abwesenheit von Hjulmand aus persönlichen Gründen bekannt, Co-Trainer Rogier Meijer übernahm für seinen Chef - und sah, wie seine Mannschaft nach zögerlichem Beginn immer besser in die Partie fand.

Andrich köpfte nach einer Ecke Bruno Guimaraes an, von dessen Rücken der Ball zur Führung über die Linie sprang. Die Werkself, die wieder auf den zuletzt angeschlagenen Kreativspieler Grimaldo bauen konnte, stand in der Folge kompakt, Woltemade war zunächst abgemeldet.

Bayer blieb offensiv gefährlich und bekam die große Chance auf das 2:0: Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw foulte Patrik Schick knapp vor der Strafraumgrenze, Grimaldo setzte den fälligen Freistoß aus bester Position aber über das Tor (24.). Die Gastgeber blieben dran, Ibrahim Maza schloss einen Konter zu zentral ab (28.).

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

Nick Woltemade holt Elfmeter heraus

Die Magpies, Tabellenzwölfter in der Premier League, wachten in der Folge auf und drückten Bayer tief in die eigene Hälfte. Flekken verhinderte ein Eigentor von Aleix Garcia (36.). Der deutsche Vizemeister löste sich kurz vor der Pause noch einmal aus der Umklammerung: Der aufgerückte Jarell Quansah (45.+1) scheiterte mit einem wuchtigen Abschluss an Aaron Ramsdale.

Die Leverkusener luden die Gäste nach dem Seitenwechsel dann zum Ausgleich ein: Flekken hielt den Ball zu lange am Fuß und traf Balldieb Woltemade leicht von hinten.

Gordon blieb vom Punkt cool. Es entwickelte sich in der Folge ein offenes Spiel, Gordon traf mit einem Linksschuss den Pfosten (62.). Auf der Gegenseite verzog Ernest Poku (69.).

Dann traf Joker Miley nach einer Flanke, doch Bayer schlug noch einmal zurück.

