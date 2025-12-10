Nico Schlotterbeck macht seinem Ärger Luft - zu Recht. Borussia Dortmund schmeißt eine Riesenchance in der Champions League weg. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Borussia Dortmund spielt gegen FK Bodö/Glimt in der Champions League nur 2:2 – und Nico Schlotterbeck ist sauer. Der Innenverteidiger macht seinem Ärger am Mikrofon nach der Partie Luft.

"Ich habe das in der Halbzeit gesagt: Wir fangen nach dem 1:0 an, fahrig zu werden, schlechte Kontakte zu haben, jeder spielt so ein bisschen sein Spiel", regte sich der Innenverteidiger über die Leistung auf: "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball. Ich sage immer, 'Winner-Mentalität' ist auch, ein Spiel zu killen."

Genau das sei Borussia Dortmund nicht gelungen und deshalb lautet sein Fazit auch: "Es ist nicht bitter, es ist echt schlecht."

"Das Spiel zu killen, ist eine Qualitätssache", ergänzte Schlotterbeck. Und gerade mit seiner Kritik an den Einwechselspielern trifft der Abwehrchef ins Schwarze. Karim Adeyemi und Serhou Guirassy kamen auf den Platz und killten das Spiel tatsächlich – jedoch das eigene.

Guirassy kam laut "Fotmob" in seinen 23 Minuten auf sieben Ballkontakte. Mehr als ein schwacher Kopfball war dabei nicht drin. Adeyemi hatte nur vier Kontakte mehr. Beide warteten in der Offensive darauf, von ihrem Team eingebunden zu werden.