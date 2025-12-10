- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck faltet eigenes Team öffentlich zusammen

  • Aktualisiert: 11.12.2025
  • 00:00 Uhr
  • ran.de

Der verspielte Sieg gegen Underdog Bodö/Glimt sorgt für Missstimmung bei Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck holt nach dem Remis zu einer bemerkenswerten Rundum-Kritik aus. Auch die eingewechselten Stars kommen dabei nicht gut weg.

Dicke Luft beim BVB!

Mit dem 2:2 gegen Außenseiter Bodö/Glimt hat Borussia Dortmund zwei wichtige Punkte im Rennen um die Top 8 der Champions League aus der Hand gegeben.

Vor allem Abwehrchef Nico Schlotterbeck war bedient. Nach dem Schlusspfiff ließ er am "DAZN"-Mikrofon kein gutes Haar am Auftritt des BVB. "Das ist nicht bitter, das ist richtig schlecht."

"Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", analysierte der Abwehrspieler. Ein heftiger Seitenhieb unter anderem gegen Karim Adeyemi (ran-Note 5) und Serhou Guirassy (ran-Note 5), die neben Emre Can und Julian Ryerson in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste zur Champions League

  • Spielplan

  • Tabelle

- Anzeige -
- Anzeige -

Nico Schlotterbeck: "Das ist viel zu wenig"

Vor allem, dass der BVB eine zweimalige Führung nicht ins Ziel brachte, wurmte Schlotterbeck: "Wir chippen vor dem Torhüter, umkurven noch ein, zwei Spieler. Wir wollen es schön machen und das reicht dann nicht. Wir spielen Champions League. Das ist viel zu wenig."

Und weiter: "Wir können hier auf 13 Punkte gehen. Ich glaube, manchen war nicht bewusst, wie wichtig das heute war."

Für den 26-Jährigen war der verspielte Sieg kein Pech, sondern ein Zeichen mangelnder Qualität. "Das Spiel zu killen; ist eine Qualitätssache. Und wenn du dann das Spiel nicht killst und durch einen Einwurf, wo du in Unterzahl den Ball nicht weghaust, kommt es zu einem 2:2, ist das nicht gut genug, und das muss man ansprechen."

Mehr News und Videos
10.12.2025, Borussia Dortmund vs. FK Bodo Glimt, UEFA Champions League, 6.Spieltag Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, 4) Regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or qu...
News

Kommentar: Schlotterbeck ist zu Recht sauer

  • 11.12.2025
  • 00:10 Uhr
BVB
News

BVB-Noten: Zwei Totalausfälle von der Bank

  • 10.12.2025
  • 23:49 Uhr
10.12.2025, Fussball, Saison 2025 2026, UEFA Champions League, Spieltag 6, Borussia Dortmund - FK Bodo Glimt, Julian Brandt (Borussia Dortmund), Dortmund Signal Iduna Park NRW Deutschland xRHR-FOTO...
News

Trotz Brandt-Doppelpacks: BVB stolpert gegen Underdog

  • 10.12.2025
  • 23:46 Uhr
Alonso
News

Real verliert "Endspiel" gegen City - Arsenal weiter perfekt

  • 10.12.2025
  • 23:11 Uhr
10.12.2025, Fussball: UEFA Champions League, Saison 2025 2026, 06. Spieltag, Bayer 04 Leverkusen - Newcastle United in der BayArena in Leverkusen. Zweikampf zwischen Joelinton (Newcastle United, 07...
News

Leverkusen erkämpft spätes Remis ohne Hjulmand

  • 10.12.2025
  • 23:05 Uhr
imago images 1070182089
News

Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt heute live: Champions League im TV, Stream und im Ticker - Endstand 2:2

  • 10.12.2025
  • 22:55 Uhr
Ajax bejubelt das zwischenzeitliche 2:2
News

CL: Ajax kann noch gewinnen - Kopenhagen wahrt Play-off-Chance

  • 10.12.2025
  • 20:41 Uhr
Fehlt seiner Mannschaft: Kasper Hjulmand
News

Persönliche Gründe: Bayer gegen Newcastle ohne Hjulmand

  • 10.12.2025
  • 20:10 Uhr
FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6
News

Bayerns beste Nachricht kommt kurz vor Schluss

  • 10.12.2025
  • 17:02 Uhr
09.12.2025, xjrdrx, Fussball UEFA Champions League, FC Bayern Muenchen - Sporting Lissabon v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 2:1 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen) ...
News

Kommentar: So wird Karl zum Problem für Musiala

  • 10.12.2025
  • 16:50 Uhr