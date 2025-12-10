Champions League
Der verspielte Sieg gegen Underdog Bodö/Glimt sorgt für Missstimmung bei Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck holt nach dem Remis zu einer bemerkenswerten Rundum-Kritik aus. Auch die eingewechselten Stars kommen dabei nicht gut weg.
Dicke Luft beim BVB!
Mit dem 2:2 gegen Außenseiter Bodö/Glimt hat Borussia Dortmund zwei wichtige Punkte im Rennen um die Top 8 der Champions League aus der Hand gegeben.
Vor allem Abwehrchef Nico Schlotterbeck war bedient. Nach dem Schlusspfiff ließ er am "DAZN"-Mikrofon kein gutes Haar am Auftritt des BVB. "Das ist nicht bitter, das ist richtig schlecht."
"Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", analysierte der Abwehrspieler. Ein heftiger Seitenhieb unter anderem gegen Karim Adeyemi (ran-Note 5) und Serhou Guirassy (ran-Note 5), die neben Emre Can und Julian Ryerson in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden.
Nico Schlotterbeck: "Das ist viel zu wenig"
Vor allem, dass der BVB eine zweimalige Führung nicht ins Ziel brachte, wurmte Schlotterbeck: "Wir chippen vor dem Torhüter, umkurven noch ein, zwei Spieler. Wir wollen es schön machen und das reicht dann nicht. Wir spielen Champions League. Das ist viel zu wenig."
Und weiter: "Wir können hier auf 13 Punkte gehen. Ich glaube, manchen war nicht bewusst, wie wichtig das heute war."
Für den 26-Jährigen war der verspielte Sieg kein Pech, sondern ein Zeichen mangelnder Qualität. "Das Spiel zu killen; ist eine Qualitätssache. Und wenn du dann das Spiel nicht killst und durch einen Einwurf, wo du in Unterzahl den Ball nicht weghaust, kommt es zu einem 2:2, ist das nicht gut genug, und das muss man ansprechen."