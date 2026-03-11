- Anzeige -
champions league

FC Bayern München: Kostet Jonas Urbig die Verletzung die WM-Teilnahme?

  • Veröffentlicht: 11.03.2026
  • 20:10 Uhr
  • Martin Volkmar

Manuel Neuers Stellvertreter Jonas Urbig überzeugt auch gegen Atalanta, fällt aber nach einer Verletzung vorerst aus. Das könnte auch eine DFB-Nominierung unwahrscheinlicher machen. Nachrücken wird ein alter Bekannter.

Aus Bergamo berichtet Martin Volkmar

Das Spiel war schon längst gelaufen, als sich in der Nachspielzeit ein folgenschwerer Zusammenprall ereignete. Für den FC Bayern und noch mehr für Torhüter Jonas Urbig.

Bis dahin hatte der Vertreter von Manuel Neuer im stimmungsvollen "Hexenkessel" von Bergamo eine starke Leistung gezeigt (ran-Note 2).

Mit einem präzisen Steilpass übers gesamte Spielfeld hatte der 22-Jährige das bereits vorentscheidende 3:0 von Serge Gnabry (25.) eingeleitet, danach mehrfach seinen Kasten sauber gehalten.

Dabei stand Urbig unter besonderer Beobachtung, schließlich war es sein erstes K.o.-Spiel in der Champions League seit dem Viertelfinal-Aus vor fast einem Jahr bei Inter Mailand, als er ebenfalls für den verletzten Neuer im FCB-Tor stand.

Doch der Youngster, der erst vor 13 Monaten als damaliger Ersatztorwart von Zweitligist 1. FC Köln nach München gekommen war, zeigte sich mit seinem abgeklärten Auftritt nicht zum ersten Mal dem Druck auf internationalem Topniveau gewachsen.

DFB-Team: Jonas Urbig offenbar bei Nagelsmann auf dem Zettel

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte das mit Wohlwollen beobachtet haben, schließlich soll er Urbig als Ersatzmann hinter Oliver Baumann und Alexander Nübel für die WM auf dem Zettel haben.

Experten wie Ex-Nationalkeeper Roman Weidenfeller würden den Bayern-Keeper ebenfalls nominieren, allein weil er beim Rekordmeister nicht nur auf höchstem Level trainiert, sondern auch regelmäßig für den immer anfälligeren Neuer zum Einsatz kommt: Diese Saison bereits in zwölf Pflichtspielen, ebenso viele bestritt er nach seinem Wechsel in der Rückrunde 2024/25.

Doch Urbigs WM-Traum könnte am späten Mittwochabend geplatzt sein. Denn mit der praktisch letzten Aktion des Spiels erzielte Atalanta den 1:6-Ehrentreffer durch Mario Pasalic und dabei wurde der FCB-Torhüter von Nikola Krstovic über den Haufen gerannt.

VIDEO: Joshua Kimmich plötzlich in Erklärungsnot: Gelbe Karte Absicht?

Externer Inhalt



Max Eberl: "Jonas war ein bisschen benebelt"

Der ehemalige U21-Nationalspieler musste zunächst minutenlang auf dem Platz behandelt werden, wurde dann von zwei Betreuern gestützt vom Platz geführt.

"Jonas war ein bisschen benebelt in der Kabine und hatte natürlich riesige Kopfschmerzen. Da müssen wir abwarten", sagte Sportdirektor Max Eberl nach der Partie.

Wegen Sehstörungen musste Urbig sogar im Krankenhaus untersucht werden, fehlt daher als einziger Profi auch auf dem nächtlichen Bankett in der noblen "Villa Moroni" vor den Toren Bergamos.

Jonas Urbig: Diagnose da, Dauer der Zwangspause offen

Immerhin konnte er zeitnah das Hospital verlassen und mit der Mannschaft am Mittwoch nach München zurückfliegen, wo nach weiteren Untersuchungen eine Gehirnerschütterung als Diagnose bestätigt wurde.

Mindestens am Samstag bei Bayer Leverkusen (ab 15:30 Uhr im Liveticker) sowie im Rückspiel am kommenden Mittwoch gegen Atlanta (ab 21:00 Uhr im Liveticker) wird Urbig ausfallen, voraussichtlich auch bei der letzten Partie vor der Länderspielpause am 21. März gegen Union Berlin geschont werden.

Da der Keeper auch die Zeit danach zur Wiedergenesung gut gebrauchen kann, scheint eine mögliche Nominierung durch Nagelsmann für die Tests gegen die Schweiz (27. März) und die Schweiz (30. März) eher unwahrscheinlich.

FC Bayern: Urbig gehört die Zukunft

Der Bundestrainer hatte aber angekündigt, dass das Aufgebot vor seiner endgültigen Entscheidung weitgehend mit dem WM-Kader übereinstimmen dürfte. Nicht unwahrscheinlich, dass er dann von einer Berufung Urbigs Abstand nimmt, da er ihn vorher nicht mehr kennenlernen kann.

Was natürlich bitter wäre für den potenziellen Neuer-Nachfolger, dem aber gleichwohl aller Voraussicht nach beim FC Bayern und vermutlich auch als beinahe logische Konsequenz im Nationalteam die Zukunft gehören dürfte.

VIDEO: FC Bayern: Herr Eberl, waren Gelbe Karten Absicht?

FC Bayern: Sven Ulreich vor erstem Pflichtspiel seit 16 Monaten

In den nächsten Wochen allerdings wird bei der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ein alter Bekannter zurückkehren: "Oldie" Sven Ulreich. Der 37-Jährige kommt in Leverkusen zu seinem Comeback und wird erstmals seit dem 5:0 gegen Bremen im September 2024 ein Pflichtspiel bestreiten.

In seiner nominellen Rolle als Nummer drei der Bayern könnte Ulreich allerdings nach Informationen des "kicker" sogar noch eine Saison dranhängen, unabhängig von Neuers Zukunft.

Verletzten sollte sich der Routinier jedoch nicht auch noch, denn dann hätte der Tabellenführer tatsächlich ein Torwartproblem. Schließlich kommen nach dem längerfristigen Ausfall des vierten Keepers Leon Klanac dahinter nur noch dessen Stellvertreter in der zweiten Mannschaft, der 19-jährige Jannis Bärtl, oder der in Bergamo erstmals mitgereiste erst 16 Jahre alte Leonard Prescott in Frage.

