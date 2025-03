Das Wunder bleibt aus, der FC Bayern zieht souverän ins Viertelfinale der Champions League ein. Am Ende kann Bayer Leverkusen kaum etwas ausrichten - weil vor allem zwei Bayern-Stars herausragen. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. Von Martin Volkmar und Chris Lugert Der FC Bayern hat souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht. Durch das 2:0 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel bei Bayer Leverkusen machte das Team von Trainer Vincent Kompany das Weiterkommen perfekt. Schon das Hinspiel hatten die Münchner in der Vorwoche mit 3:0 gewonnen. Harry Kane (52.) und Alphonso Davies (71.) trafen für die Münchner. Die Leverkusener von Trainer Xabi Alonso mussten auf den verletzten Topstar Florian Wirtz verzichten. Im Viertelfinale treffen die Bayern auf den italienischen Meister Inter Mailand, das Finale der Königsklasse findet am 31. Mai in München statt. ran zeigt die Noten und Einzelkritiken zu beiden Teams.

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) Rückt nach Kovars Patzer im Hinspiel ins Tor und bestreitet sein erstes Spiel in der Königsklasse seit Anfang November. Der Finne ist bereits nach knapp fünf Minuten gefordert, als er gegen Kane rettet. Ähnliches Spiel zehn Minuten später, als er einen Fernschuss des Bayern-Stürmers entschärft. Im zweiten Durchgang zweimal überwunden, ist beide Male chancenlos. ran-Note: 3

Arthur (Bayer Leverkusen) Der Brasilianer nimmt die Rolle des gesperrten Mukiele auf der rechten Abwehrseite ein. Schaltet sich gut offensiv ein und bedient im Strafraum Palacios, der deutlich verzieht. Macht auch defensiv einen guten Job. Insgesamt ein solider Auftritt, der nach 66 Minuten zu Ende geht. ran-Note: 3

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Für den Abwehrchef ist es ein stressiges Spiel, das er beinahe früh in die völlig falschen Bahnen lenkt. Mit einem verheerenden Ballverlust gegen Musiala lädt er die Bayern zu einer riesigen Konterchance ein, kann die Situation aber selbst in letzter Sekunde klären. Stark kurze Zeit später seine Rettungsaktion gegen Davies. Kann nach der Pause die Entscheidung nicht verhindern. ran-Note: 3

Mario Hermoso (Bayer Leverkusen) Nicht einmal eine ganze Halbzeit dauert der Arbeitstag des Innenverteidigers. Immer wieder von Olise gefordert, sieht dabei wenig souverän aus. Lässt sich dann von Kane übertölpeln, den er nur noch per Foul stoppen kann. Sieht dafür nicht nur Gelb, sondern verletzt sich auch noch an der Schulter. Muss deshalb noch vor der Pause gegen Andrich getauscht werden. ran-Note: 4

Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) Mit seinem südamerikanischen Temperament will der Linksverteidiger aus Ecuador auch die Emotionen anfachen. Muss dann aus nächster Nähe zusehen, wie Olise ihn mit einem Hackentrick überwindet, der über Musiala und Kane fast die frühe Bayern-Führung einleitet. Trägt zudem eine Mitverantwortung am 0:2, als er gegen Gnabry zu früh abschaltet, woraus kurz danach das Tor fällt. Offensiv mit einer starken Aktion in Halbzeit zwei, als er nach innen zieht, aber an Upamecano scheitert. ran-Note: 4

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) Hat in Davies und Coman in Sachen Geschwindigkeit gleichwertige Gegenspieler auf seiner Seite, weshalb er sich offensiv nicht so einbringen kann. Findet wenig Tiefe, seine Hereingaben strahlen nur wenig Gefahr aus. Stark jedoch sein Linksschuss in Halbzeit zwei, den Urbig um den Pfosten lenkt. ran-Note: 4

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) Hat es wie im Hinspiel erneut schwer, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Ist eher Mitläufer statt Lenker des Spiels, kann vor der Pause auch im Zweikampf nichts ausrichten. Kommt in den direkten Duellen oft einen Hauch zu spät und sorgt dadurch immer wieder für Foulspiele und Freistöße. Einer davon führt anschließend zum 0:1. ran-Note: 4

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Tut sich wie die gesamte Mannschaft offensiv vor der Pause schwer, hat nach Arthur-Hereingabe aber eine gute Abschlusschance. Diese verzieht er aber recht deutlich. Defensiv in den Zweikämpfen zumindest präsent. Schaltet nach der Pause gegen Olise zu früh ab, als er einen Ball fälschlicherweise im Aus wähnt - daraus entsteht beinahe eine Großchance. ran-Note: 3

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) Der Spanier ist kaum zu sehen, außer bei Eckstößen. Diese sind aber ebenso größtenteils ungefährlich wie sein gesamter Auftritt. Exemplarisch sein Schuss in der 67. Minute, als er im Rückraum völlig frei zum Abschluss kommt, den Ball aber komplett verzieht. ran-Note: 4

Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) Nominell ist Garcia der Wirtz-Ersatz, interpretiert die Position aber erwartungsgemäß ganz anders und agiert auch tiefer. Kann die Finesse des deutschen Nationalspielers in keiner Weise ersetzen, tut sich auch sonst schwer, im Mittelfeld mit Xhaka und Palacios seine Rolle zu finden. Wird nach 66 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Patrik Schick (Bayer Leverkusen) Im Gegensatz zum Hinspiel darf der Tscheche von Beginn an ran und zeigt, welche Vorteile ein echter Mittelstürmer haben kann. Ist fleißig im Pressing und physisch auffällig im Luftzweikampf. Einzig die Torgefahr geht ihm ab, vor allem mit dem Kopf fehlt ihm die Präzision in aussichtsreichen Positionen. Hat nach der Pause dann auch noch Pech, als er unmittelbar vor Kanes Führungstreffer am Ball vorbeischlägt. ran-Note: 4

© ANP

Einwechselspieler Leverkusen Robert Andrich (ab der 38. Minute): Kommt schon vor der Halbzeitpause für den verletzten Hermoso ins Spiel. Ist an den Gegentoren nicht schuld, macht keine groben Fehler. Solide, nicht mehr, nicht weniger. ran-Note: 4 Amine Adli (ab der 66. Minute): Mit der Hoffnung auf ein denkwürdiges Comeback beim Stand von 0:1 eingewechselt, hat aber keinerlei Aktien an dem Spiel. ran-Note: 4 Victor Boniface (ab der 66. Minute): Ist direkt nach seiner Einwechslung im Mittelpunkt und sofort ein Unruheherd, doch auch ihm fehlt das Fortune, noch etwas ausrichten zu können. ran-Note: 3 Emiliano Buendia (ab der 84. Minute): Darf in der Schlussphase noch für Grimaldo mitwirken und sieht kurz nach seiner Einwechslung Gelb. ran-Note: ohne Bewertung

Jonas Urbig (FC Bayern) Dritter Einsatz in Folge für den Neuer-Vertreter unweit seiner Heimatstadt Köln. Nicht der von den Gastgebern erhoffte Unsicherheitsfaktor. Greift nur nach Grimaldos Ecke kurz vor der Pause daneben, wobei aber wegen Foulspiels abgepfiffen wird. Seine Nervosität ist höchstens bei seinen vielen unkontrollierten Schlägen nach vorne anzumerken, die fast nie die Mitspieler finden. Erst in der zweiten Halbzeit wirklich gefordert, als er die Chancen von Frimpong (65.), Schick (67.) und Palacios (90.) mit starken Reaktionen zunichtemacht. ran-Note: 2

Konrad Laimer (FC Bayern) Der Österreicher sieht nach einem Foul an Frimpong früh die Gelbe Karte (8.). Hat danach aber seine Seite meist gegen Grimaldo weitgehend im Griff und kombiniert zusammen mit Olise immer wieder nach vorne. Bleibt zur Pause draußen, vermutlich weil Vincent Kompany keinen Platzverweis riskieren will. ran-Note: 3

Dayot Upamecano (FC Bayern) Der Franzose muss meist gegen Schick ran und hat gerade bei Luftkämpfen einen schweren Stand. Zu spät beim Kopfball des Tschechen am Tor vorbei (37.). Aber auch einige wichtige Ballgewinne. Etwas Glück bei Hincapies Hereingabe durch seine Beine, die zur Ecke abgelenkt wird (63.). ran-Note: 3

Kim Min-jae (FC Bayern) Der Südkoreaner zeigt einen überzeugenden Auftritt und klärt mehrfach, bevor es gefährlich werden kann. Erlaubt sich aber einen Querschläger, der jedoch ohne Folgen bleibt (36.). Gewinnt zudem vor allem nach der Pause viele wichtige Zweikämpfe am Boden und in der Luft. ran-Note: 2

Alphonso Davies (FC Bayern) Defensiv mit viel Arbeit gegen Frimpong und dabei mit einigen Problemen. Spielt aber nach vorne immer wieder seine Schnelligkeit aus und bereitet Comans Chance vor (28.). Hat seine Seite auch defensiv nach dem Wechsel besser im Griff. Rückt nach Olises Auswechslung nach vorne und kommt somit in die perfekte Position, um Kanes Vorlage aus kurzer Distanz einzuschießen (71.). Der verdiente Lohn für seine gute Vorstellung. ran-Note: 2

Leon Goretzka (FC Bayern) Der Ex-Nationalspieler steht als einziger Münchner zum dritten Mal in Folge in der Startelf. Hohes Laufpensum, um das massierte Leverkusener Mittelfeld zu bremsen. Setzt zudem seine Kopfballstärke ein und läuft immer wieder Lücken zu. Nach 84 Minuten gegen Palhinha ausgetauscht. ran-Note: 3

Joshua Kimmich (FC Bayern) Der Kapitän bringt Urbig mit einem zu kurzen Rückpass unnötig in Bedrängnis (14.). Ansonsten aber als Passgeber und Antreiber mit einer überragenden Leistung und mit vielen wichtigen Ballgewinnen in der Rückwärtsbewegung. Rettet etwa in letzter Sekunde gegen den einschussbereiten Schick (32.). Nach der Pause dann offensiv mit zwei Geistesblitzen: Dem Freistoß in den Lauf von Kane vor dem 0:1 und dem wunderbaren Zuspiel auf den Engländer, das dieser zur Vorlage zum 2:0 nutzt. ran-Note: 1

© Jan Huebner

Michael Olise (FC Bayern) Offensiv lange auffälligster Münchner und von Hinacpie kaum zu bremsen. Linksschuss knapp am Tor vorbei (16.), zudem wird sein Schuss nach der Halbzeit nach schönem Solo gerade noch zur Ecke geklärt (49.). Unterstützt auch immer wieder am eigenen Strafraum. Geht nach 69 Minuten für Ito vom Feld. ran-Note: 2

Jamal Musiala (FC Bayern) Von Beginn an gut im Spiel, herrliche Vorarbeit auf Kane zu dessen erster Chance (5.). Danach teilweise hart attackiert, vor allem von Xhaka, und somit etwas aus dem Spiel genommen. Trotzdem lässt er immer wieder seine Genialität aufblitzen und hat in der Schlussphase großes Pech bei zwei Aluminiumtreffern (81., 86.). ran-Note: 2

Kingsley Coman (FC Bayern) Anfangs deutlich präsenter als zuletzt, viel in Bewegung und mit vielen Ballkontakten. Siehe nach einem Foul in der Rückwärtsbewegung Gelb und baut danach etwas ab. Flachschuss im Strafraum neben das Tor (28.). Engagiert, aber ohne entscheidende Szenen in der Offensive. Muss nach 58 Minuten angeschlagen für Gnabry runter. ran-Note: 3

Harry Kane (FC Bayern) Fordert früh vergeblich einen Foulelfmeter nach einem Gerangel mit Tah, nachdem Hradecky seinen Schuss im Fallen noch von der Linie kratzen kann (5.). Scheitert nach einer Viertelstunde mit einem Schuss aus 18 Metern erneut am Bayer-Schlussmann. Danach vorne mit wenig Aktionen. Hilft dafür bei Ecken hinten aus, kommt aber bei Schicks Kopfball ans Außennetz zu spät (44.). Kurz nach der Pause dann mit schönem Lauf nach Kimmichs Lauf, sodass er zum 1:0 einschießen kann (52.). Damit der erste Engländer mit zehn Champions-League-Treffern in einer Saison. Zudem mit der schönen Vorlage zum 2:0. Kann sogar frei vor dem Tor nach einem Konter das 3:0 machen, schießt aber vorbei (77.). ran-Note: 1