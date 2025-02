Und zweimal wedelte ein Fan der Portugiesen, der unweit des Bildschirms saß, mit einem Geldschein in Nybergs Richtung, um so eine Entscheidung zugunsten Benficas zu "erzwingen". Aber der Reihe nach.

Die AS Monaco und SL Benfica lieferten sich am Dienstagabend lieferten sich beim 3:3 im Rückspiel der Champions-League-Playoffs ein Spektakel .

In Minute 76 traf Monacos Kapitän,der frühere deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer, Benfica-Spieler Fredrik Aursnes bei einer Klärungsaktion am Fuß.

Bei Elfer-Entscheidungen bei Benfica vs. Monaco: Fan bietet Schiri Nyberg bei VAR-Check Geld an

In der Nachspielzeit wurde der Schwede erneut vom VAR an den Bildschirm geschickt.

Nach CL-Duell von Monaco und Benfica: Trainer Hütter und Lage liefern sich Schlagabtausch

Dagegen war der Frust bei Monaco-Coach Adi Hütter groß. Nachdem der Ex-Frankfurt-Trainer schon nach dem Hinspiel mit der Schiedsrichterleistung nicht zufrieden war, zeigte er sich auch nach dem Rückspiel alles andere als glücklich und kritisierte nicht nur Nyberg.

"Wir haben das Weiterkommen eindeutig verdient, weil wir in beiden Spielen die bessere Mannschaft waren. Benfica hatte großes Glück, dass wir so viele Chancen ausgelassen und drei Tore kassiert haben, was in diesem Spiel zu viel war", so Hütter im Anschluss.