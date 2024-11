Borussia Dortmund bangt um Julian Brandt: Fehlt der "Unersetzliche" gegen Bayern?

Borussia Dortmund geht womöglich ohne Offensivstar Julian Brandt in den Bundesliga-Kracher gegen Bayern München am Samstag.

Der Nationalspieler und Ersatzkapitän hatte sich beim 3:0 (1:0) in der Champions League bei Dinamo Zagreb am Mittwochabend wegen Oberschenkelproblemen zur Halbzeit auswechseln lassen. Ein Einsatz im Topspiel gegen den FC Bayern (Sa., ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) ist in Gefahr.

"Ich denke, dass es eng wird fürs Wochenende", sagte Trainer Nuri Sahin bei "DAZN" nach dem Abpfiff ohne große Hoffnung. "Er ist extrem wichtig für unser Spiel. Er hofft selbst, dass es nichts Großes ist." Sahin fügte hinzu: "Ich hoffe, er kommt schnell zurück, denn er ist für uns beinahe unersetzlich."

Brandt stand in dieser Saison unter Sahin in bislang allen 18 Pflichtspielen in der BVB-Startelf. Dabei steuerte der 28-Jährige zwei Tore und fünf Torvorlagen bei.