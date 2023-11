Borussia Dortmund: Die trügerische Ruhe nach den Brandreden

Sportlich gebe es "einiges zu tun", räumte Watzke ein, blieb bei der Aufarbeitung der bisherigen Hinrunde aber sehr milde. "Wir haben aus zwölf Spielen 24 Punkte geholt. Wenn wir ehrlich sind, hatten wir uns zwei, drei mehr erhofft. Aber es ist nicht so, dass wir in Sack und Asche gehen müssen", sagte er.

Doch Watzke ist sich natürlich bewusst, dass von der medialen Schelte viel auch berechtigt war. Die Bundesliga-Ausbeute ist mit einigen Abstrichen gerade so in Ordnung, in der Champions League sehr gut, die spielerischen Schwankungen sind aber zu groß und teilweise nur schwer zu erklären. Die Mannschaft legt eine Labilität an den Tag, mit der sie sich immer selbst ausbremst.

Wer sich die zwei Gesichter des BVB komprimiert anschauen möchte, dem reichen die 90 Minuten gegen Gladbach, als die Schwarz-Gelben indisponiert und chaotisch starteten, defensiv vogelwild agierten, kopflos und ideenlos 0:2 zurücklagen, vor einer Blamage standen, dann aber doch irgendwie wieder den Kopf aus der Schlinge zogen.

90 Minuten, die zeigen, dass diese Mannschaft immer noch zu viele Fehler macht, zu inkonstant ist, immer wieder lethargisch vor sich dahinsiecht, dafür aber auch eine immense mentale Wucht und Explosivität entwickeln kann.