BVB-Elfmeter-Ärger: Urs Meier bescheinigt "klaren Elfmeter" für PSV

War der Elfmeter im Spiel zwischen Borussia Dortmund und PSV Eindhoven nun berechtigt oder nicht? Mats Hummels hatte zu einer Grätsche im Strafraum angesetzt, zunächst auch den Ball gespielt, dann aber mit dem Nachziehbein seinen Gegenspieler Malik Tillman am Knöchel getroffen und abgeräumt.

Hummels, mehrere Mitspieler, Vereinsboss Hans-Joachim Watzke und auch TV-Experte Matthias Sammer waren sich einig, dass der Elfmeter nicht berechtigt war. Urs Meier, der in der Schweiz sieben Mal zum "Schweizer Schiedsrichter des Jahres" ernannt wurde und früher selber große Spiele in der Champions League pfiff, hat hingegen eine andere Meinung.

"Für mich war das ein klarer Elfmeter", verrät er gegenüber ran. "Der Tillman ist ja auch am Ball, Beide sind am Ball. Es ist nicht so, dass der Hummels den Ball sauber spielt. Er geht mit gestrecktem Bein rein, geht mit dem Fuß eher über den Ball und räumt mit seiner ganzen Bewegung Tillman ab. Tillman hingegen macht alles richtig, er versucht den Ball weg zu spitzeln und wird dabei abgeräumt. Er sucht den Kontakt nicht."

Dabei räumt Meier mit einem weit verbreiteten Irrglauben auf: "Es ist immer noch im Kopf vieler Leute, dass es kein Foul geben kann, wenn ein Spieler den Ball trifft. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Wenn man nur ein ganz klein bisschen den Ball trifft, aber den Gegenspieler voll abräumt, dann ist das immer ein Foul. Das ist völlig klar."

Dass es laut Sammer "zu viele Entscheidungen gegen deutsche Mannschaften" gäbe, kann Meier ebenfalls nicht nachvollziehen. "Das mag jetzt so erscheinen, weil es auch im Spiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid aus Sicht des deutschen Vereins umstrittene Entscheidungen gegeben hat", sagt Meier. "Aber ich sehe das überhaupt nicht so."