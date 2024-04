Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Vernachlässigt die defensive Schaltzentrale in den ersten 30 Minuten das eine oder andere Mal, lässt so deutliche Lücken entstehen. Ist aber offensiv ganz stark unterwegs, bereitet zwei Tore vor und macht eine Hütte selbst. Und macht so an diesem Abend den Unterschied. ran-Note: 1 © 2024 imago