Update, 05.11., 19:50 Uhr: Borussia Dortmund vs. Sturm Graz - Die Aufstellungen

Keine Änderungen für Sahin: Auch aufgrund der Verletztenmisere stellt der BVB-Coach die gleiche Elf wie beim Sieg gegen RB Leipzig auf den Platz.

Waldemar Anton, dessen Einsatz bis heute noch als fraglich galt, steht nicht im Kader der Borussen. Der nächste Ausfall für den BVB also!

Borussia Dortmund: Meyer - Groß, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Nmecha, Brandt - Beier, Guirassy, Gittens

Sturm Graz: Scherpen - Johnston, Aiwu, Lavalee, Gazibegovic - Chukwuani, Yalcouye, Kiteishvili, Boving - Biereth, Jatta

Zwei Wochen nach dem Debakel gegen Real Madrid wartet das nächste Champions-League-Duell auf Borussia Dortmund: Der BVB empfängt am 4. Spieltag der Königsklasse Sturm Graz.

Vor dem 2:5 in Madrid hatten die Borussen mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen überzeugenden Auftakt in die Champions League hingelegt. Nun gilt es für das Team von Nuri Sahin weitere Punkte einzufahren, um sich im oberen Bereich der Tabelle der neuen Ligaphase festzusetzen.

Personell haben die Schwarz-Gelben allerdings weiterhin mit mehreren Ausfällen zu kämpfen: Stammkeeper Gregor Kobel wird erneut fehlen, Waldemar Anton bleibt wohl bis kurz vor dem Anpfiff offen, ähnlich sieht es bei Ramy Bensebaini und Jamie Gittens aus. Marcel Sabitzer hat sich indes fit gemeldet.

Gegner Sturm Graz läuft in der österreichischen Bundesliga momentan in Topform auf: Mit acht Siegen aus zwölf Spielen stehen die Grazer an der Tabellenspitze. Nicht ganz so gut sieht es in der Champions League aus, wo der Sportklub bisher drei von drei Spielen verloren hat.

Wer zeigt die CL-Partie zwischen dem BVB und Sturm Graz im TV und Stream? Und wo gibt es einen Liveticker? ran hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.