Borussia Dortmund - Niko Kovac nach Champions-League-Schlappe angefressen: "Das reicht so nicht"

Das 2:2 gegen den FK Bodö/Glimt hinterlässt alle Beteiligten frustriert. Niko Kovac war nach der Partie sauer.

Niko Kovac schaute grimmig - und sparte hinterher nicht mit Kritik. Es sei "definitiv zu wenig" gewesen, was seine Mannschaft beim enttäuschenden 2:2 (1:1) gegen den krassen Außenseiter FK Bodö/Glimt gezeigt habe, sagte der Trainer von Borussia Dortmund bei "DAZN": "Wir haben uns hier viel mehr erwartet."

Doch anstatt in der Champions League zu Hause gegen die Norweger einen Pflichtsieg zu holen, vergab der BVB eine große Chance im Kampf um das direkte Ticket für das Achtelfinale.

Durch den Stimmungsdämpfer rutschen die Schwarz-Gelben in der Tabelle auf Rang zehn ab - dabei hätte man nach Punkten mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf Platz drei gleichziehen können.