Champions League

Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo live: Champions League im TV, Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 18:32 Uhr
  • ran.de
Serhou Guirassy Dortmund 9 jubelt nach dem Tor zum 1:0 mit der Mannschaft 13.02.2026 Fussball Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05, Signal Iduna Park, Dortmund, DFB/DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO *** Serhou Guirassy Dortmund 9 celebrates with the team after scoring the 1 0 goal 13 02 2026 Soccer Borussia Dortmund vs 1 FSV Mainz 05, Signal Iduna Park, Dortmund, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO Copyright: xpepphotox/xHorstxMauelshagenx pep00321, pep_20260213_hm_279099
Bundesligist Borussia Dortmund empfängt in der K.o.-Phase in der Champions League den italienischen Klub Atalanta Bergamo.

Nach Platz 17 in der Ligaphase der Champions League geht es nun für Borussia Dortmund in der K.o.-Phase des Wettbewerbs in den Playoffs weiter.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trifft auf den italienischen Klub Atalanta Bergamo, zuerst spielen die Dortmunder am Dienstagabend zuhause.

Vor der Partie gegen Bergamo konnte sich der BVB in der Bundesliga nochmal zusätzliches Selbstvertrauen holen. zum Auftakt des 22. Spieltages siegte der BVB im Signal Iduna Park gegen den 1. FSV Mainz 05 souverän mit 4:0.

Dabei präsentierte sich Torjäger Serhou Guirassy in guter Verfassung, er war mit einem Doppelpack gegen den FSV erfolgreich. Zudem trafen noch Maximilian Beier und Ramy Bensebaini für die Gastgeber.

BVB vs. Atalanta Bergamo im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Champions-League-Topspiel live: Läuft Borussia Dortmund vs. Bergamo im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem BVB und Atalanta Bergamo wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB vs. Atalanta Bergamo live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch BVB - Atalanta live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League im Livestream: Wer zeigt Dortmund vs. Bergamo live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

BVB vs. Atalanta live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Dortmund vs. Bergamo live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo
  • Datum und Uhrzeit: 17. Februar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App
