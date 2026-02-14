Im Hinspiel der Zwischenrunde in der Champions League ist Bayer Leverkusen zu Gast bei Olympiakos Piräus. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Mit Platz 16 nach der Ligaphase der Champions League muss Bundesligist Bayer Leverkusen nun schon in der Zwischenrunde der Königsklasse wieder ran.

Die Rheinländer bekommen es dabei mit dem griechischen Meister Olympiakos Piräus zu tun, bestreiten das Hinspiel auswärts bei hitziger Atmosphäre im Stadion Georgios Karaiskakis.

Für Leverkusen ergibt sich dadurch die Chance zur Revanche. Denn schon während der Ligaphase gab es das Duell der Werkself bei Olympiakos Piräus.

Vor ziemlich genau einem Monat musste sich das Team von Kasper Hjulmand in Piräus mit 0:2 geschlagen geben. Costinha und Mehdi Taremi trafen in dieser Begegnung schon vor der Pause zum Sieg der Griechen.