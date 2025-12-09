- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FC Bayern München: Lennart Karl stellt nächsten Rekord in der Champions League auf

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 21:54 Uhr
  • Chris Lugert

Lennart Karl schreibt weiter Geschichte. Gegen Sporting Lissabon stellt der 17 Jahre alte Youngster des FC Bayern den nächsten Rekord auf.

Der Aufstieg von Lennart Karl scheint derzeit keine Grenzen zu kennen.

Der 17-Jährige vom FC Bayern liefert Woche für Woche ab, auch in der Champions League gegen Sporting Lissabon trug er sich in die Torschützenliste ein und erzielte beim 3:1 (0:0)-Sieg den wichtigen Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Damit stellte Karl direkt einen weiteren Rekord auf. Er ist jetzt der jüngste Spieler der Champions-League-Geschichte, der in drei Einsätzen nacheinander jeweils ein Tor erzielt hat - mit 17 Jahren und 290 Tagen, um genau zu sein. Bisher hatte Superstar Kylian Mbappe, der inzwischen bei Real Madrid spielt, den Rekord gehalten (18 Jahre und 113 Tage).

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern - Joshua Kimmich überrascht: "Noch nie ein Eigentor?"

- Anzeige -

Karl traf am dritten Spieltag im Heimspiel gegen den FC Brügge erstmals in der Königsklasse, vor zwei Wochen bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal schoss er den einzigen Treffer der Bayern. Im Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain, das zwischen den Spielen gegen Brügge und in London lag, kam er nicht zum Einsatz.

- Anzeige -

Karl stellte bereits Champions-League-Rekord auf

Mit seinem Treffer gegen Brügge hatte er bereits eine Bestmarke aufgestellt. Gegen die Belgier avancierte er zum jüngsten deutschen Torschützen in der Champions-League-Historie.

"Mit 17 in der Champions League ist schon etwas sehr Besonderes für mich. Ich bin sehr stolz auf mich, auf die Mannschaft. Deshalb hat heute alles gepasst", sagte Karl bei "DAZN".

Wettbewerbsübergreifend steht der Noch-Schüler bereits bei sieben Torbeteiligungen in 20 Einsätzen.

Mehr News und Videos
Kane Karl
News

Bayern-Noten: Youngster sticht heraus, Kane fällt ab

  • 09.12.2025
  • 22:40 Uhr
FC Bayern Fans
News

Pyro-Show: Bayern-Boss rechnet mit Fan-Ausschluss

  • 09.12.2025
  • 22:24 Uhr
Kompany Karl
News

Kompany "tadelt" Karl: "Wenn ich total ehrlich bin ..."

  • 09.12.2025
  • 22:24 Uhr
Lennart Karl
News

Netzreaktionen zum Bayern-Sieg: "Karl ist nicht von dieser Welt"

  • 09.12.2025
  • 22:08 Uhr
Dreesen hofft auf eine erneute Bewertung
News

Dreesen erwartet Teilausschluss der Fans nach Pyro-Show

  • 09.12.2025
  • 21:57 Uhr
26.11.2025, xjhx, Fussball UEFA Champions League, Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo v.l. Teamfoto Eintracht Stadionansicht Innenraum, Rasen Frankfurt am Main *** 26 11 2025, xjhx, Football UEF...
News

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und im Liveticker - Halbzeit 0:1

  • 09.12.2025
  • 21:52 Uhr
FC Bayern
News

FC Bayern jubelt bei Davies-Comeback gegen Sporting

  • 09.12.2025
  • 21:26 Uhr
Teamfoto FC Bayern Muenchen ENG, FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, UEFA Champions League, Spieltag 5, Spielzeit 2025 2026, 26.11.2025 ENG, FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, UE...
News

FC Bayern vs. Sporting Lissabon heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und Stream? Ergebnis 3:1

  • 09.12.2025
  • 20:38 Uhr
Hansi Flick setzt auf sein bestes Offensivtrio
News

Champions League: Barca mit voller Offensivwucht gegen SGE

  • 09.12.2025
  • 20:14 Uhr
Zurück: Alphonso Davies
News

Bayern: Davies ist zurück - Kompany wechselt wieder durch

  • 09.12.2025
  • 18:15 Uhr