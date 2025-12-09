Fußball
FC Bayern München: Lennart Karl stellt nächsten Rekord in der Champions League auf
- Aktualisiert: 09.12.2025
- 21:54 Uhr
- Chris Lugert
Lennart Karl schreibt weiter Geschichte. Gegen Sporting Lissabon stellt der 17 Jahre alte Youngster des FC Bayern den nächsten Rekord auf.
Der Aufstieg von Lennart Karl scheint derzeit keine Grenzen zu kennen.
Der 17-Jährige vom FC Bayern liefert Woche für Woche ab, auch in der Champions League gegen Sporting Lissabon trug er sich in die Torschützenliste ein und erzielte beim 3:1 (0:0)-Sieg den wichtigen Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.
Damit stellte Karl direkt einen weiteren Rekord auf. Er ist jetzt der jüngste Spieler der Champions-League-Geschichte, der in drei Einsätzen nacheinander jeweils ein Tor erzielt hat - mit 17 Jahren und 290 Tagen, um genau zu sein. Bisher hatte Superstar Kylian Mbappe, der inzwischen bei Real Madrid spielt, den Rekord gehalten (18 Jahre und 113 Tage).
Karl traf am dritten Spieltag im Heimspiel gegen den FC Brügge erstmals in der Königsklasse, vor zwei Wochen bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal schoss er den einzigen Treffer der Bayern. Im Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain, das zwischen den Spielen gegen Brügge und in London lag, kam er nicht zum Einsatz.
Karl stellte bereits Champions-League-Rekord auf
Mit seinem Treffer gegen Brügge hatte er bereits eine Bestmarke aufgestellt. Gegen die Belgier avancierte er zum jüngsten deutschen Torschützen in der Champions-League-Historie.
"Mit 17 in der Champions League ist schon etwas sehr Besonderes für mich. Ich bin sehr stolz auf mich, auf die Mannschaft. Deshalb hat heute alles gepasst", sagte Karl bei "DAZN".
Wettbewerbsübergreifend steht der Noch-Schüler bereits bei sieben Torbeteiligungen in 20 Einsätzen.