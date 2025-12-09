Lennart Karl schreibt weiter Geschichte. Gegen Sporting Lissabon stellt der 17 Jahre alte Youngster des FC Bayern den nächsten Rekord auf.

Der Aufstieg von Lennart Karl scheint derzeit keine Grenzen zu kennen.

Der 17-Jährige vom FC Bayern liefert Woche für Woche ab, auch in der Champions League gegen Sporting Lissabon trug er sich in die Torschützenliste ein und erzielte beim 3:1 (0:0)-Sieg den wichtigen Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Damit stellte Karl direkt einen weiteren Rekord auf. Er ist jetzt der jüngste Spieler der Champions-League-Geschichte, der in drei Einsätzen nacheinander jeweils ein Tor erzielt hat - mit 17 Jahren und 290 Tagen, um genau zu sein. Bisher hatte Superstar Kylian Mbappe, der inzwischen bei Real Madrid spielt, den Rekord gehalten (18 Jahre und 113 Tage).