Borussia Dortmund vs. Schachtar Donezk: Champions League im TV, Stream, Ticker - Ergebnis 3:1

Update, 29.01. 23:00 Uhr - Dortmund schlägt Donezk 3:1

Borussia Dortmund fährt den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2025 ein und schlägt Shakhtar Donetsk mit 3:1! In der ersten Halbzeit war der BVB spielbestimmend, kreierte aber nur wenig gute Chancen. Zwei davon verwandelte Guirassy: Einen Schuss von Adeyemi lenkte der Stürmer entscheidend ins Tor (17.) und kurz vor der Halbzeit schloss er einen Konter eiskalt ab (44.). Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste besser und Schwarz-Gelb verfiel in Passivität. Ein Patzer von Kobel im Spielaufbau nutzte Marlon Gomes zum zwischenzeitlichen Anschluss aus (50.), doch Bensebaïni sorgte nach feinem Spielzug in der Schlussphase für klare Verhältnisse (79.). Trotz eines Siegs reicht es für Borussia Dortmund nicht für einen direkten Einzug ins Achtelfinale. Der Bundesligist belegt nach der Ligaphase den 10. Platz und muss in den Play-offs gegen Sporting Lissabon oder den FC Brügge ran.