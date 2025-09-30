Champions League: FC Bayern und Harry Kane in Torlaune - Außenseiter Pafos ohne Chance

Die Bayern überrollen weiter ihre Gegner. Auch im zweiten Champions-League-Spiel der Saison gab sich der Rekordmeister keine Blöße und siegte deutlich gegen den zypriotischen Außenseiter.

Ein spielfreudiger FC Bayern hat seine Pflicht in der Champions League mit Klasse erfüllt und seine beeindruckende Startserie ausgebaut. Der deutsche Rekordmeister gewann beim zyprischen Außenseiter Pafos FC nach einer erneut starken Vorstellung souverän mit 5:1 (4:1).

Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany war es bereits der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel - so gut waren die Münchner zuletzt vor 13 Jahren in eine Saison gestartet.

Superstar Harry Kane brachte die in allen Belangen überlegenen Bayern mit seinem 16. Saisontor im Alphamega Stadium von Limassol früh auf Kurs (15.). Raphael Guerreiro (20.), Nicolas Jackson mit seiner Torpremiere für die Bayern (31.) und erneut Kane (34.) machten schon vor der Pause alles klar, auch wenn Mislav Orsic (45.) noch traf.

In der zweiten Hälfte ließen die Bayern im Gefühl des sicheren Sieges zunächst etwas nach, ehe Michael Olise das 5:1 gelang (68.). Für das Topspiel in der Bundesliga am Samstag bei Eintracht Frankfurt ist der Rekordmeister in dieser Form gerüstet.

Zum Auftakt der Königsklasse hatten die Münchner schon gegen Klubweltmeister FC Chelsea (3:1) ein Zeichen gesetzt.

Mit nunmehr zwei Siegen sind die Bayern auf einem guten Weg unter die Top-Acht in der Ligaphase. Allerdings warten in Titelverteidiger Paris Saint-Germain (4.11.) und im FC Arsenal (26.11.) die dicken Brocken noch. Weiter geht es aber erst einmal am 22. Oktober zu Hause gegen den FC Brügge.