Defensiv-Neuzugang? Kehl dämpft Hoffnungen

Nachlegen wollen die Schwarz-Gelben im Winter am liebsten in der Defensive. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Julian Ryerson "beschäftigen wir uns natürlich mit Optionen", so Kehl weiter.

Allerdings hat der BVB laut "Sky" nur fünf bis sechs Millionen Euro zur Verfügung. "Wir werden genau hinschauen müssen, welche Möglichkeiten es am Markt gibt und was Sinn macht", betonte Kehl: "Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir richtig was zu verteilen haben im Winter." Der Kader sei schon sehr gut aufgestellt.