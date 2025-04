Anzeige

Niklas Süle kann die Frage nach der Konstanz nicht beantworten "Es ist ja immer so die Frage bei uns, warum wir nicht auch so in der Bundesliga spielen", sagte Niklas Süle nach Abpfiff in einem bemerkenswerten offenen Interview mit "Prime Video". "Ich kann die nicht so gut beantworten", erklärte der Innenverteidiger weiter: "Die stellen sich hier schon ein paar Leute einige Jahre lang." Die immer wieder gestellte Frage nach der Mentalität der Mannschaft nervte Ex-Ex-Trainer Edin Terzic, sie nervte auch Ex-Trainer Nuri Sahin. Nun wird sie vermutlich auch Niko Kovac nerven. Niemand in Dortmund kann und will das böse M-Wort noch hören. Aber genau diese Mentalitätsfrage muss gestellt werden, denn die Probleme des BVB haben weniger mit der Qualität der Mannschaft, als mit der Einstellung der Spieler zu tun.

