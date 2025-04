Vincent Kompany spricht Kim das Vertrauen aus

Ähnlich äußerte sich Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz in Mailand am Dienstagabend. "Es geht nicht um einzelne Spieler, ich werde mich niemals gegen einzelne Spieler wenden. Wenn es etwas zu besprechen gibt, wird das im persönlichen Gespräch geklärt", sagte der Belgier und betonte: "Ich glaube an jeden einzelnen meiner Spieler, so einfach ist das."

Zuletzt war darüber spekuliert worden, wie groß das Vertrauen Kompanys in Kim tatsächlich noch ist. Zum einen, weil der 28-Jährige in den vergangenen Wochen nicht nur gegen Dortmund gepatzt hatte. Zum anderen, weil ihn schon länger Achillessehnenprobleme plagen. Gegen Dortmund wurde er nach 54 Minuten ausgewechselt.

Kanes und Kompanys Aussagen lassen nun aber kaum Zweifel daran, dass Kim ein Teil der Bayern-Startelf sein wird, die das kleine Wunder schaffen und den 1:2-Rückstand nach dem Hinspiel aufholen will.