BVB: Emre Can verdient sich ein Extralob – ein Kommentar

Emre Can ist in Lille einer der entscheidenden Spieler fürs Weiterkommen. Nachdem der Kapitän des BVB viel Kritik einstecken musste, verdient er aktuell ein Extralob. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Emre Can polarisiert. Während seiner Zeit bei Borussia Dortmund musste sich der Kapitän schon viel Kritik gefallen lassen - teils auch unter der Gürtellinie. Selbst bei den eigenen Fans ist er umstritten. In den sozialen Netzwerken gab es in der Vergangenheit mitunter heftige Kommentare gegen ihn. Mehrfach wehrte er sich öffentlich dagegen, sprach davon, dass er im Ausland mehr Wertschätzung erfahren habe als in Deutschland. Sieg in Lille: BVB kämpft sich nach Slapstick-Gegentor ins Viertelfinale

BVB in Lille: Die Noten für die Profis von Borussia Dortmund Richtig ist aber auch, dass der 31-Jährige mit seinen Leistungen oft das Gesicht der tiefen sportlichen Krise war. Im Moment aber verdient sich Can eine Menge Lob. In den vergangenen Wochen war er zusammen mit Nico Schlotterbeck der stabilste Dortmunder. Beiden ist bei aller Kritik am wankelmütigen BVB kaum ein Vorwurf zu machen. Beide verteidigen, was nach Kräften zu verteidigen ist – selbst dann, wenn sie vom Rest ihrer Mannschaft im Stich gelassen werden.

Und ausgerechnet in der Champions League und im bisher wichtigsten Spiel der Rückrunde war Can entscheidend für die Wende.

Emre Can: Entscheidend in Lille In Lille ging alles drunter und drüber, in der Anfangsphase drückten nur die Franzosen. Der Führungstreffer schien den BVB eiskalt zu treffen. Genau in dieser Drangphase war es Can, der einige Zweikämpfe für sich entscheiden konnte und so Schlimmeres verhinderte. Es war auch Can, der den Tiefenball über eine lange Distanz auf Maximilian Beier spielte, der wiederum per Hacke Serhou Guirassy auf die Reise zum Elfmeter schickte. Und es war schließlich ebenfalls Can, der diesen Straftstoß verwandelte. Im Moment macht der Kapitän, woran er in Zeiten der lautesten Kritik immer gemessen wurde: Er geht voran. Mit stabilen Leistungen, mit ehrlichen Interviews und mit dem Versuch, das zu reparieren, was im Trümmerhaufen des BVB zu reparieren ist.

