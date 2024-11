BVB-Noten vs. Dinamo Zagreb: Dortmund-Star zwischen Himmel und Hölle

Jamie Gittens und Ramy Bensebaini erzielen die Tore, die Generalprobe für das Top-Spiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern München am Samstagabend (18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) ist gelungen.

Der BVB setzt sich souverän in der Champions League bei Dinamo Zagreb durch und ist bereit für den Kracher gegen die Bayern. In Zagreb wandelte ein BVB-Star zwischen Himmel und Hölle - ein Hoffnungsträger bereitet hingegen Sorgen. Die Noten.

Waldemar Anton

Der Innenverteidiger ist einmal mehr die zentrale Figur im Spielaufbau, er setzt viele Impulse nach vorne. Einen perfekt getimten Flugball von Anton köpft Bensebaini in der Anfangsphase an die Latte. Anton zieht nach einer halben Stunde aus der Distanz ab, was Trainer Nuri Sahin sichtlich ärgert. In der zweiten Hälfte spielt Anton zurückhaltender, während Schlotterbeck mehr in der Offensive unterwegs ist. ran-Note: 3