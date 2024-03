BVB gegen Eindhoven: Erik Meijer über Terzic, Sancho, Füllkrug und die Schwächen von PSV

ran: PSV ist in der niederländischen Liga aktuell souverän mit zehn Punkten vor Feyenoord Rotterdam auf Titelkurs. Was sind die Gründe dafür? Und welchen Anteil hat der Dortmunder Ex-Trainer Peter Bosz daran?

Meijer: Nein, das finde ich sowieso viel zu leicht, es nur dem Trainer in die Schuhe zu schieben. Ich denke schon, dass ein Trainer in die Köpfe der Spieler reinkommen muss, um etwas extra rauszuziehen zu können. So wie es Jürgen Klopp zum Beispiel beim FC Liverpool macht. Aber ich denke auch, dass Dortmund enorm viel Erfahrung auf dem Platz hat mit Spielern, die als Führungspersönlichkeiten diese Mannschaft führen müssten. Aber irgendwie bekommen sie es dann doch nicht hin, Spiele gegen die sogenannten kleineren Mannschaften über die Bühne zu bringen und das ist ein Problem.

Meijer: Hoch und tief. Mal zwei Spiele wo du denkst, die spielen um die Meisterschaft. Und dann mal wieder links und rechts so ein Spiel dazwischen, wo du denkst, das ist doch nicht die gleiche Mannschaft, das sind doch andere Jungs, die da auf dem Platz stehen. Und das ist schon eine Weile so in Dortmund und das ist eigentlich sehr schade, weil das Potenzial da ist. Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, aber trotzdem schafft man es nicht, Konstanz reinzubringen.

ran: Der BVB kämpft hingegen in der Bundesliga um Platz vier. Allerdings gab es gerade einen wichtigen Arbeitssieg in Unterzahl gegen Bremen. Wie stark schätzen Sie den BVB aktuell ein?

ran: Inwiefern kann ein solcher Sieg des Willens wie gegen Bremen vor den entscheidenden Wochen der Saison auch eine Initialzündung sein?

Meijer: Das denke ich schon. Der Sieg war enorm wichtig. Die Mannschaft kämpft mit zehn Mann, hält das bis zum Ende durch und schnappt sich die drei Punkte. Für die Moral war es gut war, den Sieg mitzunehmen. Gewinnen sie jetzt auch gegen Eindhoven, gibt das nochmal einen zusätzlichen Push.

ran: Wie sehen Sie als ehemaliger Stürmer Niclas Füllkrug in seiner ersten Saison in Dortmund?

Meijer: Füllkrug spielt das, was man von ihm erwarten kann. Er kam aus Bremen, wo das ganze Spiel auf ihn zugeschnitten war. In Dortmund spielt er jetzt in einer Mannschaft, bei der es sehr viel individuelle Qualität gibt mit Jungs, die schneller ins Dribbling gehen, wie Jadon Sancho und Donyell Malen. Dabei wirst du als großer Stoßstürmer anders gebraucht, auch mal als Anspielstation. Wenn ich sehe, welche Anzahl an Toren er bisher gemacht hat, welche Assists er hat, kann man bis jetzt sehr zufrieden sein mit seiner Saison.

ran: Jadon Sancho hat gegen Bremen seinen ersten Treffer seit seiner Rückkehr erzielt. Er hat zuvor bei Manchester United über vier Monate kein Pflichtspiel mehr bestritten. Was braucht es, dass er wieder der Alte werden kann?

Meijer: Ich glaube, dass da noch ein bisschen Sand im Getriebe ist. Das ist noch nicht der Sancho, den wir kennen, der dann nach England gewechselt ist. In seiner ersten Periode in Dortmund hat er einen Eindruck hinterlassen, der einfach gigantisch war. Er war an so vielen Toren beteiligt, egal, ob er sie selbst geschossen hat oder als Assistgeber. So ein Spieler erwartest du wieder zurück, aber das ist er noch nicht und es kann natürlich sein, dass er den Spielrhythmus noch nicht hat. Man muss für Dortmund hoffen, dass er diesen bald findet und vor allen Dingen auch, dass er fit bleibt.